OL Mercato : une signature attendue officialisée !
Ligue 1 Mercato : le Paris FC tente un joli coup à l’Ajax

Ligue 1 Mercato : le Paris FC tente un joli coup à l&rsquo;Ajax
Laurent Hess
26 août 2025

En quête de renforts, le Paris FC est prêt à sortir le chéquier pour un jeune défenseur de l’Ajax.

Le Paris FC est l’un des clubs de Ligue 1 les plus actifs depuis le début du Mercato. Et selon L’Equipe, le promu ne compte pas s’arrêter là. Il souhaite encore se renforcer lors des derniers jours du Mercato et notamment au poste de latéral droit.

Gaaei (Ajax) plutôt qu’Hamari Traoré ?

Alors que la piste Hamari Traoré (33 ans, sous contrat avec la Real Sociedad jusqu’en 2026) n’a toujours pas été abandonnée, le PFC lorgnerait Arthur, le défenseur brésilien de Leverkusen, mais aussi Anton Gaaei, l’arrière droit danois de l’Ajax sous contrat jusqu’en 2028 avec le club d’Amsterdam. Une offre de 6 millions d’euros aurait déjà été formulée pour s’attacher les services du joueur, qui a disputé 25 matches d’Eredivisie et 10 de Ligue Europa la saison dernière.

