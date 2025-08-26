FC Nantes Mercato : ça bouge pour Mostafa Mohamed !

Le FC Nantes pourrait recevoir une offre pour son attaquant égyptien…

Le Mercato tarde à s’emballer au FC Nantes du côté de l’attaque. Le duo Abline-Mohamed est toujours là à moins d’une semaine maintenant de la fin du marché. Les Kita ont fixé un prix dissuasif pour le Français. Quant à l’Egyptien, rien de bien concret pour l’instant. Mais un club pourrait faire évoluer les choses. Et ce club est bien connu du FCN cet été, puisqu’il a déjà enrôlé deux anciens Canaris : le Panathinaïkos.

Le Pana passe à l’attaque pour Mohamed

En effet, selon Sacha Tavolieri, Mohamed est la principale option du Pana pour remplacer son attaquant Fotis Ioannidis qui va s’engager dans les prochaines heures avec le Sporting Lisbonne pour 22 millions d’euros. « Preuve que le deal est avancé : le Panathinaïkos est entré en discussions avec le FC Nantes pour le transfert du buteur égyptien Mostafa Mohamed », indique le journaliste belge. Qui précise : « Une piste sérieuse, mais qui n’empêche pas les recruteurs grecs de continuer à sonder le marché, actuellement à la recherche d’un buteur aussi charismatique que leur désormais futur ex-capitaine… » A suivre, donc…