Après une première journée à domicile déjà mémorable, l’ASSE pourrait franchir un nouveau cap ce samedi soir. Face à Grenoble, le stade Geoffroy-Guichard s’apprête à vibrer une fois de plus au rythme du peuple vert, avec des affluences qui pourraient atteindre des sommets historiques pour cette saison.

La première journée à domicile avait rassemblé 33 051 spectateurs pour la réception de Rodez, un chiffre qui témoignait déjà de l’engouement incroyable autour de l’ASSE. Pour le match de ce samedi à 20h, plus de 30 000 billets ont déjà été vendus, et tout laisse à penser que la barre des 35 000 spectateurs pourrait être franchie. Les Kops Nord et Sud seront pleins à craquer, leurs balcons n’étant pas ouverts à la vente, ce qui plafonne la capacité maximale à environ 37 000 places.

La tribune Henri Point inférieure est complète, tandis qu’il reste seulement quelques places en Henri Point supérieure. La Pierre-Faurand, quant à elle, dispose encore de quelques centaines de billets, mais l’afflux massif de supporters montre à quel point la ferveur du peuple vert reste intacte.

Record d’affluence attendu contre le GF38

Ce record potentiel illustre parfaitement la dynamique actuelle du club, qui retrouve peu à peu son aura auprès des supporters. Le GF38, adversaire de samedi, risque de se retrouver plongé dans un véritable chaudron vert, où la pression du public pourrait jouer un rôle déterminant.

Pour l’ASSE, ces affluences ne sont pas seulement un chiffre : elles traduisent un engouement populaire et une fidélité qui, saison après saison, fait de Geoffroy-Guichard l’un des stades les plus emblématiques de France.