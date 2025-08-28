OM Mercato : Massimiliano Allegri répond à la rumeur AC Milan pour Adrien Rabiot

Courtisé par l’AC Milan, Adrien Rabiot a vu Massimiliano Allegri, son ancien coach à la Juventus, répondre à cette rumeur.

Le mercato s’enflamme autour d’Adrien Rabiot. Écarté par l’OM suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe, le milieu français est toujours sur la touche, même si Roberto De Zerbi lui a tendu la main pour un retour. Néanmoins, la venue d’un nouveau milieu en la personne de Dani Ceballos était imminente, mais ne se fera finalement pas. De son côté, Véronique Rabiot, mère et représentante d’Adrien, souhaite que son fils reste à Marseille.

« On ne s’est pas appelé récemment »

En parallèle, plusieurs clubs s’étaient manifestés pour Rabiot, dont l’AC Milan. Depuis son retour à la tête du club lombard, Massimiliano Allegri n’a jamais caché son désir de bâtir un effectif solide et expérimenté. Pour Allegri, l’idée de recruter Adrien Rabiot, qu’il a bien connu à la Juventus, va bien au-delà d’un simple choix sportif : c’est une question de conviction et de relation humaine.

À la veille d’un déplacement à Lecce pour la deuxième journée de Serie A, l’entraîneur milanais a même glissé une déclaration lourde de sens. « On ne s’est pas appelé récemment, ni pendant les vacances. Adrien est un garçon pour qui j’ai de l’affection. Par ailleurs, quand il est arrivé à la Juventus en 2019, moi je suis parti, mais c’est un joueur de Marseille. La seule chose que je peux dire est que je suis lié d’affection à lui, parce qu’on a travaillé ensemble ensuite », a-t-il confié en conférence de presse.

Véronique Rabiot, un facteur clé dans la négociation

Impossible d’évoquer une transaction impliquant Adrien Rabiot sans parler du rôle prépondérant de sa mère et agente, Véronique Rabiot. Véritable stratège, elle connaît mieux que personne la valeur de son fils, dont la trajectoire impressionne – du PSG à la Juventus, puis l’OM, pour atteindre aujourd’hui une aura de leader sur le marché des transferts.

Face à l’intérêt concret de l’AC Milan, Véronique Rabiot prend soin de faire monter les enchères. À chaque rendez-vous, la négociation se corse, testant la détermination des dirigeants rossoneri à aller au bout de leur ambition. Pour Milan, accepter de faire un effort sur le plan salarial, c’est aussi accepter de jouer une partie sous haute tension, où chaque mot et chaque offre peuvent tout faire basculer.

L’ombre de la concurrence

La bataille n’opposera pas que Milan et le clan Rabiot. L’altercation d’Adrien Rabiot avec Jonathan Rowe à l’OM a changé la donne : le milieu central, placé sur la liste des transferts, attire désormais les regards loin de la Canebière. La Premier League s’en mêle, avec Tottenham et Aston Villa prêts à dégainer pour s’offrir un joueur d’expérience, qui pourrait également être réintégré dans l’effectif de De Zerbi…