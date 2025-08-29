Mercato OM : Balerdi sur le départ ?

Mercato PSG : Manchester City fait traîner le dossier Donnarumma
Alors que l’Olympique de Marseille s’active encore en cette fin de mercato pour renforcer son secteur défensif, un autre dossier pourrait bien rebattre les cartes : celui de Leonardo Balerdi.

Ordonez et Aguerd ciblés : un signe d’un futur départ ?

L’OM a fait de Joël Ordonez (FC Bruges) sa grande priorité pour consolider l’axe défensif. Parallèlement, le nom de Nayef Aguerd, en difficulté du côté de West Ham, a aussi été évoqué. Ces deux pistes traduisent une volonté claire du club phocéen de densifier son arrière-garde. Forcément, cela relance les spéculations autour d’un départ d’un défenseur déjà en place. Et le nom de Balerdi revient avec insistance.

La Juventus toujours à l’affût ?

Capitaine marseillais, Leonardo Balerdi avait suscité un intérêt prononcé de la Juventus Turin il y a quelques semaines. Si les Bianconeri se sont depuis tournés vers d’autres priorités, la situation pourrait évoluer. Un renfort en défense centrale n’est pas exclu à la Juve et l’Argentin conserve une bonne cote en Serie A. Le timing, à quelques jours de la clôture du marché, pourrait donc relancer ce dossier.

Une valorisation supérieure à 30 M€

Longtemps jugé intransférable, Balerdi a été valorisé à plus de 30 millions d’euros par les dirigeants marseillais. Un montant XXL qui témoignait à la fois de la confiance placée en lui et de la volonté de ne pas s’en séparer facilement. Mais le début de saison mitigé de l’OM, conjugué au manque de cadres dans le vestiaire depuis l’affaire Rabiot, pourrait pousser les décideurs olympiens à revoir leur position.

Entre stabilité et opportunité

L’OM se retrouve donc face à un dilemme : conserver son capitaine et pilier défensif malgré un contexte compliqué, ou profiter d’un intérêt extérieur pour réaliser une grosse vente, permettant de réinvestir immédiatement sur des profils ciblés comme Ordonez ou Aguerd.

La fin du mercato s’annonce décidément agitée du côté du Vélodrome, et Leonardo Balerdi pourrait bien en être l’un des acteurs majeurs.

