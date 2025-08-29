Mercato : l’OM rêve d’attirer Zinchenko d’Arsenal !

Selon les informations de The Athletic, l’Olympique de Marseille travaille actuellement sur un possible accord pour recruter Oleksandr Zinchenko, latéral gauche de 28 ans appartenant à Arsenal.

Le club phocéen explore la piste d’un transfert définitif pour l’international ukrainien, mais l’opération s’annonce complexe. Le principal obstacle reste le salaire élevé du joueur des Gunners, un paramètre déterminant qui devra trouver une solution avant toute avancée concrète.

Les discussions sont en cours entre les différentes parties, alors que l’OM cherche à renforcer son couloir gauche avec un profil d’expérience, capable d’apporter autant défensivement qu’offensivement.

Affaire à suivre…