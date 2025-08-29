Hamed Junior Traoré s’engage officiellement avec l’OM !
Mercato Ligue 1 : après Lees-Melou, le Paris FC finalise un autre joli coup

Mercato Ligue 1 : après Lees-Melou, le Paris FC finalise un autre joli coup
Laurent Hess
29 août 2025

Le Paris FC poursuit son Mercato séduisant en faisant revenir Hamari Traoré en Ligue 1.

C’est l’un des plus gros coups du mercato d’été en Ligue 1. Le Paris FC vient de convaincre Hamari Traoré, international malien expérimenté, de rejoindre ses rangs. L’accord est désormais finalisé. Un recrutement qui marque une nouvelle ère pour le club de la capitale, tout juste promu dans l’élite. En sécurisant la venue du défenseur de la Real Sociedad, le club affiche sans détour ses ambitions. Pour sa première saison au plus haut niveau depuis des décennies, l’équipe parisienne s’offre un leader reconnu, fort de 59 sélections avec le Mali et de solides références en Ligue 1 et Liga. Cet audacieux recrutement confirme la volonté du club d’accélérer sa progression et de s’installer dans le paysage de l’élite française, bien au-delà du statut de simple nouveau venu.

Hamari Traoré, une cible très convoitée

La bataille était ardue pour attirer un joueur du calibre de Traoré. Plusieurs écuries majeures étaient sur les rangs :

  • OGC Nice
  • LOSC
  • Zenit Saint-Pétersbourg
  • un club de Liga

Parmi cette concurrence relevée, le Paris FC s’est montré le plus déterminé. Il a su profiter du flottement autour du transfert de Jonathan Clauss pour retourner la situation à son avantage, évinçant Nice alors en pole sur le dossier.

Les coulisses de l’accord avec le latéral malien

Le suspense aura duré jusqu’aux derniers échanges. Les discussions, entamées depuis plusieurs semaines, se sont accélérées ces derniers jours. Un dernier obstacle semblait subsister, mais un terrain d’entente a enfin été trouvé entre le joueur et le club. Tous les détails contractuels sont réglés, bouclant ainsi ce transfert décisif. Le joueur est attendu dès ce soir à, Paris. Il doit signer demain un contrat de deux ans.

