Le FC Nantes n’entend pas céder son milieu de terrain…

À trois jours de la fin du Mercato, Matthis Abline est toujours Nantais, tout comme Mostafa Mohamed, mais l’international Espoir reste dans le viseur de Wolverhampton (Angleterre) et l’Égyptien dans celui du Panathinaïkos (Grèce). Si le Pana n’a toujours pas formulé d’offre pour Mohamed, alors que la direction nantaise a fixé la barre de négociations à dix millions d’euros, les Wolves sont quant à eux passés à l’attaque pour Abline avec une offre de 30 M€ repoussée par Waldemar Kita.

Monaco craque pour Leroux

Selon L’Equipe, un autre Canari est sollicité : Louis Leroux. Le jeune milieu de terrain s’est révélé l’an dernier et l’AS Monaco le suit de près. Le club de la Principauté aurait tâté le terrain dernièrement, il serait disposé à miser 20 M€ sur Leroux. Mais le FCN veut garder son joyau cette saison. Attention toutefois : Monaco est en train de renflouer ses caisses, avec les transferts de Singo, Magassa et peut-être celui de Ben Seghir vers Leverkusen. C’est près de 100 M€ que l’ASM pourrait faire entrer sur cette fin de Mercato…