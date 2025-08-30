Alors que la piste semblait abandonnée, le Stade Rennais pourrait revenir à la charge pour Lucas Stassin. Mais Breel Embolo (AS Monaco) est aussi sur les tablettes du SRFC.

C’est actée selon Ouest-France : la piste Conrad Harder est définitivement abandonnée par Rennes. Le club breton avec tout calé avec le Sporting Portugal et l’attaquant danois, mais il a décidé de se retirer du dossier car Harder, qui était initialement attendu en Bretagne où un contrat de cinq ans l’attendait, a trainé des pieds. Il se dirige à présent vers le RB Leipzig.

Embolo plutôt que Stassin ?

En plan B, Ouest-France glisse deux noms : Lucas Stassin, pour lequel le SRFC avait formulé une offre autour de 15 M€ il y a quelques jours, et Breel Embolo, l’attaquant suisse de Monaco. L’ASM souhaitant trouver une porte de sortie à l’ancien joueur de Bâle, c’est lui qui fait figure de favori, surtout que l’ASSE aurait décidé de fermer la porte à Stassin… A suivre…