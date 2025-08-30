Prêté à Angers, Rémy Labeau-Lascary pourrait ne jamais porter le maillot du SCO. Ou du moins, pas pour le moment…

Les mercatos du RC Lens ne manquent jamais de péripéties. L’hiver dernier, tout le monde se souvient de la vraie-fausse arrivée du gardien Pau Lopez. Cet été, Lassine Sinayoko était tout proche, mais Auxerre a finalement fait volte-face. Ces dernières heures, Morgan Guilavogui, censé partir à Southampton, est plutôt parti pour rester, et a même marqué contre Brest vendredi soir.

L’arrivée de Labeau-Lascary remise en question

Et un énième rebondissement pourrait survenir à Lens. En effet, Rémy Labeau-Lascary, jeune attaquant du RC Lens, est au cœur de l’actualité après son prêt à Angers SCO. Formé chez les Sang et Or, le joueur espérait profiter de cette expérience pour obtenir davantage de temps de jeu en Ligue 1. Mais son arrivée dans le Maine-et-Loire ne se déroule pas comme prévu : en raison des restrictions imposées par la DNCG, son contrat n’a pas encore été homologué, rapporte Ouest-France.

Résultat, l’attaquant polyvalent de 22 ans ne peut pas encore prétendre à pouvoir jouer avec sa nouvelle équipe, et ce dès dimanche face au Stade Rennais. Une situation très frustrante pour le joueur, désireux de franchir un cap hors de Lens, et pour Angers, incapable pour l’instant de profiter pleinement de son renfort, et ce malgré la vente d’Estéban Lepaul au SRFC pour 15 millions d’euros, bonus compris.

En cas de retour forcé de Rémy Labeau-Lascary à Lens, reste à voir si cela affectera le mercato lensois, alors que Pierre Sage a confirmé qu’une arrivée offensive supplémentaire n’était pas à exclure.