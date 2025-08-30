Concernés par un départ, Derek Cornelius et Pol Lirola pourraient voir leur avenir bouger avant la fin du mercato.

À quelques heures de la clôture du mercato, l’OM voit son effectif bouger sur plusieurs fronts, mais dans des directions très contrastées. Derek Cornelius, arrivé l’an dernier en provenance de Malmö pour 4 M€, semble prêt à quitter Marseille. Le défenseur central canadien, sous contrat jusqu’en 2028, suscite plusieurs intérêts : proche d’un transfert vers les Rangers, il est également dans le viseur du promu italien Cremonese, qui discute avec le club phocéen d’un prêt assorti d’une option d’achat, comme le rapporte Foot Mercato.

Lirola proposé à plusieurs clubs

De son côté, Pol Lirola traverse une période plus incertaine. Alors que son nom avait circulé du côté de la Serie A et de la Liga, aucune offre concrète ne s’est matérialisée pour le latéral espagnol à deux jours de la fin du mercato. Toujours selon FM, les dernières pistes crédibles viennent désormais de Serie B, avec des clubs comme Reggiana, Juve Stabia ou Palerme, tandis que des démarches à l’international — en Grèce, au Portugal, en Serbie ou en Turquie — sont restées vaines. Dans ce contexte, l’OM pourrait se tourner vers les championnats secondaires dont le marché ferme plus tard, en septembre.