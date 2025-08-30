ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter Grenoble
William Tertrin
30 août 2025
Voici les compos officielles du match entre l’ASSE et le Grenoble Foot 38.
Ce samedi, pour la 4e journée de Ligue 2, l’ASSE reçoit le Grenoble Foot 38 dans le Chaudron. Découvrez ci-dessous les compositions officielles alignées par Eirik Horneland et Franck Rizzetto. Coup d’envoi à 20 heures au stade Geoffroy-Guichard
Les compos officielles
ASSE : Larsonneur (cap) – Ferreira, Lamba, Nadé, Bernauer – Moueffek, Jaber, Tardieu – Cardona, Duffus, Davitashvili.
Grenoble : Diop – Delos, Paquiez (cap), Mambo, Mouyokolo, Xantippe – Valls, Diba, Benet – Zahui, Elphege.