RC Lens : le verdict est tombé pour Deiver Machado, blessé face à Brest
LOSC : Bruno Genesio temporise l'énorme victoire lilloise face à Lorient

LOSC : Bruno Genesio temporise l'énorme victoire lilloise face à Lorient
William Tertrin
31 août 2025
William Tertrin
31 août 2025

Après le carton du LOSC sur la pelouse de Lorient, Bruno Genesio a souhaité tempéré l’enthousiasme.

Large vainqueur à Lorient (7-1), le LOSC a confirmé sa dynamique après son succès face à Monaco. Si l’attaque nordiste a brillé avec un doublé de Fernández-Pardo, d’Igamane, et des buts de Perraud, Haraldsson, et Sahraoui, Bruno Genesio a insisté, au coup de sifflet final, sur l’équilibre collectif et la nécessité de garder la tête froide.

Une ouverture du score qui a lancé le festival

« Cette victoire, c’est aussi la continuité du match de Monaco, même si on a eu du mal en première mi-temps face à un bloc assez bas et compact, a expliqué l’entraîneur lillois. Lorsqu’on a réussi à ouvrir le score, ça a débloqué beaucoup de choses. Et avec la qualité technique et de vitesse de nos joueurs, ça nous a facilité la tâche. »

Le technicien a mis en avant la variété du jeu proposé par son équipe : « On est capable de sortir court, mais aussi d’allonger. On a des joueurs capables de gagner des ballons dans le domaine aérien et d’autres qui peuvent prendre les espaces. »

« On va devenir les favoris pour le titre »

S’il savoure ce nouveau carton offensif, Genesio a tempéré l’enthousiasme : « Je sais très bien ce qu’il va se passer pendant quelques jours. On va devenir les favoris pour le titre, pour l’Europa League et pour la Coupe de France. Et ça c’est le gros danger, parce qu’on a un groupe encore jeune d’une part, et que le foot est une éternelle remise en question. »

Au-delà du score, l’ancien coach de Lyon a surtout apprécié l’investissement de l’ensemble de son effectif. « L’équipe a pris beaucoup de plaisir. Tout le monde a participé, tous les joueurs qui entrent apportent. Ça montre qu’on a une vraie équipe. On a besoin d’individualités qui finissent les actions, mais à côté de ça, on a des milieux, des défenseurs et des gardiens qui servent parfaitement les attaquants. C’est ce que j’aime dans ce sport. »

Des débuts plus que réussis pour Igamane

Enfin, Genesio a salué les débuts réussis d’Hamza Igamane, lancé à la mi-temps et auteur d’un doublé : « Il n’avait qu’un seul entraînement avec nous et très peu de temps de jeu avec son ancien club cette saison. J’ai décidé de le faire entrer car il est très à l’aise dans les petits périmètres, très technique. On a profité des espaces que les Lorientais ont été obligés de nous ouvrir. C’est top pour une première, ça va le mettre en confiance. Mais c’est toute l’équipe qu’il faut saluer. »

Avec ce carton offensif en Bretagne, Lille a frappé fort. Mais son coach en est convaincu : le plus dur commence après la trêve.

Propos rapportés par le site officiel du LOSC.

