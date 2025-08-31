Déjà intéressé depuis plusieurs jours, le Séville FC aurait obtenu l’accord de principe du jeune Enzo Molebe.

Un nouveau départ se profile à l’OL. D’après les informations de RMC Sport, l’avenir d’Enzo Molebe, jeune talent de l’Olympique Lyonnais, semble s’écrire loin du Rhône. Âgé de seulement 17 ans et convoqué par Paulo Fonseca pour la rencontre face à l’Olympique de Marseille, l’attaquant est déjà au centre de discussions sur son futur. Le joueur, qui disputé 9 petites minutes sous le maillot lyonnais en pro, aurait donné son accord de principe au Séville FC, club de Liga.

Plusieurs scénarios sont envisagés

Les dirigeants sévillans sont désormais en pourparlers avec l’OL afin de trouver la bonne formule. Plusieurs scénarios sont envisagés, notamment un prêt, même si rien n’est encore définitif. Si l’opération se concrétise, Molebe rejoindrait l’un des clubs espagnols les plus réputés pour la progression des jeunes joueurs, tandis que Lyon laissera s’aguerrir une pépite issue de son centre de formation, encore en pleine phase de développement mais déjà observée de près sur la scène européenne.