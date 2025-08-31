Le groupe de l’OM pour l’Olympico face à l’OL.

Ce dimanche à 20h45, l’OM se déplace sur la pelouse de l’OL pour le gros choc de cette 3e journée de Ligue 1. Le groupe de Roberto De Zerbi vient d’être dévoilé, et plusieurs absences sont à noter. Medina, Kondogbia et Paixão sont forfaits, tandis que Meïté, Rabiot, Moumbagna et Maupay ne sont pas convoqués. En revanche, la recrue Traoré est bien qualifiée, Harit revient de blessure, et Cornelius ainsi que Lirola sont également présents. De son côté, le jeune défenseur central Fodé Camara, arrivé en juillet, est aussi de la partie.

Le groupe de l’OM

De Lange, Rulli, Vermot – Balerdi, Camara, Cornelius, Egan-Riley, Garcia, Lirola, Murillo, Weah – Bakola, Gomes, Harit, Højbjerg, Nadir – Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Traoré, Vaz.