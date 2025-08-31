OL – OM : les compos probables de Paulo Fonseca et Roberto De Zerbi

Voici les compos probables pour l’Olympico entre l’OL et l’OM.

L’Olympico entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille promet d’être un match très attendu pour clôturer cette 3e journée de Ligue 1. Lyon réalise un début de saison canon, tandis que Marseille a été plongé dans la crise avant de se relever contre le Paris FC.

Pour cette rencontre, Paulo Fonseca devrait aligner Descamps dans les buts. La défense serait composée de Maitland-Niles, Mata, Niakhaté et Abner. Au milieu de terrain, Morton et Tessmann occuperont l’entrejeu, tandis que Sulc, le capitaine Tolisso et Fofana seront chargés plus haut. En attaque, Karabec est attendu pour mener le front, étant donné que Georges Mikautadze est parti à Villarreal.

Côté Roberto De Zerbi, qui devra faire face à plusieurs absence, c’est bien Rulli gardera les cages. La ligne défensive devrait être composée de Murillo, Egan-Riley, Balerdi — le capitaine — et Garcia. On devrait retrouver le duo Höjbjerg et Gomes au milieu, tandis que Greenwood, Nadir et Gouiri pourraient être en soutien d’Aubameyang, qui serait donc l’attaquant de pointe.

Les compos probables

OL : Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Morton, Tessmann – Sulc, Tolisso (cap), Fofana – Karabec.

OM : Rulli – Murillo, Egan-Riley, Balerdi (cap), Garcia – Höjbjerg, Gomes – Greenwood, Nadir, Gouiri – Aubameyang.