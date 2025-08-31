C’est officiel, Faris Moumbagna quitte l’OM et rejoint l’US Cremonese sous forme de prêt.

Ce dimanche, l’OM a officialisé le départ de Faris Moumbagna pour tenter une nouvelle aventure en Serie B italienne, du côté de la Cremonese. L’avant-centre camerounais de 25 ans, arrivé sur la Canebière en janvier 2024, n’entrait plus vraiment dans les choix de Roberto De Zerbi, l’actuel entraîneur olympien. Confronté à une forte concurrence sur le front de l’attaque, il n’a pas réussi à obtenir le temps de jeu espéré.

L’OM a donc décidé de trouver une solution pour lui permettre de relancer sa carrière, à l’US Cremonese, pensionnaire de deuxième division italienne, sous forme de prêt avec une option d’achat fixée aux alentours de 7 millions d’euros. « Bonne chance 𝐅𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐌𝐨𝐮𝐦𝐛𝐚𝐠𝐧𝐚 🤝 L’attaquant 🇨🇲 est prêté avec option d’achat à l’US Cremonese », a communiqué l’OM.