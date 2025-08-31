Toujours suspendu après son pétage de plomb contre Benoît Millot il y a quelques mois, Paulo Fonseca a toujours cette sanction en travers de la gorge.

Il y a quelques mois, après son gros pétage de plomb contre l’arbitre Benoît Millot lors de OL-Brest le 2 mars dernier, Paulo Fonseca a été très lourdement sanctionné. La LFP a prononcé une « interdiction d’accès au banc, aux vestiaires des arbitres et à toute fonction officielle avant, pendant et après les matchs jusqu’au 30 novembre 2025 », ainsi qu’une « interdiction d’accès aux vestiaires des joueurs, au terrain, au tunnel et aux couloirs du stade jusqu’au 15 septembre 2025 ».

« Une punition injuste »

L’entraîneur portugais a donc quelques jours avant de voir sa sanction assouplie, mais a répété son sentiment d’injustice au micro de Téléfoot : « Je continue de penser qu’il s’agit d’une punition injuste. Ça n’est jamais arrivé à d’autres entraîneurs. »

Forcé de suivre ses joueurs depuis les tribunes, le Portugais vit cette mise à l’écart comme une privation constante : « Je compte les jours pour que ça se termine. Bien sûr que depuis la tribune j’ai une vision différente, mais ce n’est pas pareil car je ne peux pas être avec mes joueurs dans le vestiaire. » Encore un petit peu de patience pour Paulo Fonseca, qui devra d’abord penser à l’Olympico face à l’OM, ce dimanche soir.