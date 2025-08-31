L’ancien joueur du LOSC Jonathan Ikoné va rejoindre le Paris FC, alors que les Dogues ont trouvé preneur pour Mohamed Bayo.

Et une nouvelle recrue pour le Paris FC ! Selon Sky, l’ambitieux promu va enregistrer l’arrivée de Jonathan Ikoné, champion de France avec le LOSC de Christophe Galtier en 2021. Longtemps à la recherche d’un ailier capable de bonifier son secteur offensif, le Paris FC voulait un élément qui connaît la Ligue 1, capable de prendre des responsabilités rapidement. À 27 ans, Jonathan Ikoné coche toutes les cases : formé au PSG, international français avec 4 sélections, il s’est imposé comme ailier de référence à Lille, avec qui il a disputé 157 matches pour 13 buts et 23 passes décisives dans l’élite.

Bayo rejoint Burak Yilmaz à Gazantiep

Sa solide expérience à l’étranger, notamment à la Fiorentina puis lors de son prêt à Côme (Serie A), lui confère un vécu européen rare pour le Paris FC. Parmi ses atouts : 44 buts, 93 passes décisives, plus de 370 matchs pros. La visite médicale est attendue dans les prochaines heures et le transfert se négocierait autour des 3 millions d’euros.

A noter par ailleurs que le LOSC se sépare de Mohamed Bayo. Indésirable, depuis son retour de prêt au Royal Antwerp (1 but, 2 passes décisives en 17 matches), le Guinéen de 27 ans est prêté au club de Gaziantep, entraîné par l’ancien Lillois Burak Yilmaz. Aucune option d’achat n’a été incluse dans le deal. Bayo est sous contrat jusqu’en 2027 à Lille.