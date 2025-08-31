L’attaquant de l’OM Neal Maupay est sur le départ à la veille de la fermeture du Mercato…

Ce dimanche, l’OM a officialisé le départ de Faris Moumbagna pour tenter une nouvelle aventure en Serie A italienne, du côté de la Cremonese. L’avant-centre camerounais de 25 ans, arrivé sur la Canebière en janvier 2024, n’entrait plus dans les choix de Roberto De Zerbi, l’actuel entraîneur olympien. Confronté à une forte concurrence sur le front de l’attaque, il n’a pas réussi à obtenir le temps de jeu espéré. L’OM a donc décidé de trouver une solution pour lui permettre de relancer sa carrière, à l’US Cremonese, sous forme de prêt avec une option d’achat fixée aux alentours de 7 millions d’euros.

Direction Sassuolo pour Maupay

Et selon Sky, l’Olympique de Marseille est proche de trouver un accord pour le départ de Neal Maupay (29 ans) qui se dirige vers Sassuolo. Le RC Lens avait pensé à l’ancien niçois, qui a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives en 22 rencontres de championnat la saison dernière. L’OM avait levé son option d’achat obligatoire de 4 millions d’euros auprès d’Everton, mais le franco-argentin n’entrait plus vraiment dans les plans de De Zerbi. Et il va rejoindre un club que l’Italien avait entraîné il y a quelques années.