Voici les résultats des trois matches de Ligue 1 qui avaient débuté à 17h15…

Trois matches de la 3e journée de Ligue 1 viennent de se terminer ce dimanche. Après le match nul entre Angers et Rennes (1-1), Le Havre a dominé Nice (3-1). Doucouré, Ndiaye et Soumaré ont marqué pour le club doyen, et Oppong pour les Aiglons, qui connaissent vraiment un début de saison difficile.

Akliouche a fêté sa convocation chez les Bleus

L’AS Monaco s’est imposée face à Strasbourg (3-2) avec un but d’Akliouche, appelé pour la première fois en équipe de France, et deux autres buts signés Balogun et Minamino, buteur dans le temps additionnel alors que Bakwa et Panichelli avaient ramené le Racing à 2-2. Enfin, le Paris FC a pris le meilleur sur le FC Metz (3-2). Dans ce match entre promus, Kebbal a signé un doublé et Moses Simon a lui aussi fait trembler les filets. Sané et Traoré ont inscrit les buts messins.