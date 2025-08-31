Adrien Rabiot serait en passe de quitter l’OM pour l’AC Milan en ces dernières heures de Mercato.

L’Italie est une vraie terre d’accueil pour les joueurs de l’OM en cette fin de Mercato. Faris Moumbagna a pris la direction de la Cremonese ce dimanche et Neal Maupay est annoncé en partance pour Sassuolo. Mais ce n’est pas tout.

Milan offre 10 M€ pour Rabiot

Selon Fabrizio Romano, l’AC Milan vient de formuler une offre pour Adrien Rabiot. Elle s’élèverait à 10 M€ et les négociations prendraient une tournure positive. A Milan, Rabiot retrouverait Massimiliano Allegri, son ancien coach à la Juventus Turin.