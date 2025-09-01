Stade Rennais : Habib Beye est rentré frustré d’Angers
Stade Rennais : Habib Beye est rentré frustré d'Angers

Stade Rennais : Habib Beye est rentré frustré d&rsquo;Angers
Laurent Hess
1 septembre 2025

Dans un match marqué par le but d’Esteban Lepaul, encore angevin il y a quelques jours, le SCO et le SRFC n’ont pu se départager (1-1). Selon Habib Beye, il y avait mieux à faire en Anjou…

Désireux de se relancer après son naufrage à Lorient (0-4), le Stade Rennais se déplaçait dimanche après-midi sur la pelouse d’Angers. Le SRFC pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score grâce à un but de sa recrue Esteban Lepaul, arrivé du SCO en milieu de semaine (un but que l’attaquant n’a pas célébré par respect pour Angers), sur un centre de Merlin, mais le SCO est revenu à hauteur dès l’entame de la deuxième mi-temps grâce à un but du jeune Prosper Peter (18 ans), de la tête. 1-1 score final. Un score qui n’a pas contenté Habib Beye

Beye a cerné les axes de progression du SRFC

« A mon sens, c’est deux points de perdu, a lancé le coach breton après la rencontre. Je pense que la maîtrise qu’on a réussi à avoir sur ce match aurait dû nous amener à avoir un match plus tranquille avec l’opportunité d’aller chercher un deuxième but, et je trouve qu’on est rentré en gestion. La qualité de jeu qu’on affiche, je ne me contente pas de ça aujourd’hui. » Et à lui d’ajouter : « Il faut qu’on soit beaucoup plus intense dans le rythme de jeu. On doit être bien meilleur dans la communication, bien meilleur dans le marquage dans notre surface de réparation. On doit être meilleur sur la justesse de nos centres mais je pense qu’on doit surtout s’améliorer sur l’intérieur et la connexion. On est beaucoup dans le contournement et pas assez dans cette verticalité. Tout un programme !

Angers SCOStade Rennais
#A la une#DÉCLARATIONS

