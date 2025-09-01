L’Olympique de Marseille n’a peut-être pas dit son dernier mot sur le marché des transferts. Après deux échecs sur les dossiers Ordonez et Geertruida, le club phocéen explore une alternative crédible : Alexander Djiku.

Une option financièrement accessible

Âgé de 30 ans, l’international ghanéen sort de deux belles saisons en Turquie sous le maillot de Fenerbahçe. Solide défensivement, expérimenté, Djiku présente l’avantage d’être financièrement abordable, ce qui séduit la direction marseillaise en quête d’un renfort défensif de qualité sans exploser son budget.

Un profil qui colle aux besoins de l’OM

Si le nom de Lutsharel Geertruida a longtemps circulé, Djiku possède un profil très similaire : défenseur central droit pouvant évoluer dans le couloir droit, à l’aise techniquement et capable de participer à la relance. Un atout non négligeable pour Roberto De Zerbi, qui demande à ses défenseurs d’assumer un rôle actif dans la construction du jeu.

La piste chaude de cette fin de mercato ?

Reste à savoir si l’OM passera concrètement à l’action en cette fin de mercato. Avec l’urgence de renforcer une défense fragilisée en ce début de saison, Djiku pourrait représenter une solution rapide et fiable pour boucler ce mercato qui a connu de nombreux échecs…



