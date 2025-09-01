Mohamed El Arouch, passé par l’OL et aujourd’hui à Molenbeek, voit son nom associé à une sombre affaire.

Le milieu formé à l’Olympique Lyonnais, Mohamed El Arouch, se retrouve en ce début de semaine au cœur d’une controverse vive à Orange. Sa tentative de distribution de fournitures scolaires dans un quartier populaire a été stoppée net par la préfecture, sur fond de soupçons de récupération par un narcotrafic local. Le joueur, aujourd’hui à Molenbeek, dément catégoriquement toute implication, illustrant le choc entre efforts de solidarité et climat de défiance.

Une action solidaire stoppée net à Orange

Le projet portait l’espoir d’une rentrée différente pour de nombreux jeunes du quartier Fourchevieilles à Orange. Mohamed El Arouch, natif de la ville, souhaitait organiser une distribution de matériel scolaire à quelques jours de la reprise des cours. L’initiative, annoncée via les réseaux sociaux, se voulait un geste fort à destination de la jeunesse locale, de la part de celui qui a débuté au SC Orange avant de briller à l’OL.

Les autorités craignent une récupération par le narcotrafic

La préfecture du Vaucluse est rapidement intervenue pour annuler l’événement, pointant un risque de “valorisation des actions d’un groupe criminel organisé”, en référence au FV Gang. Selon l’arrêté préfectoral, un dispositif caritatif de cette ampleur dans ce contexte social aurait pu servir la communication d’un réseau de trafic en quête de légitimation. L’événement, malgré l’installation de structures festives, n’a donc jamais pu voir le jour.

El Arouch se défend publiquement

« Je ne connais pas du tout FV Gang. Je suis footballeur professionnel. Je suis venu pour aider les petits du quartier, certains jouent eux aussi au foot. J’ai agi de mon propre chef, comme enfant du coin », a réagi Mohamed El Arouch, qui a rappelé son attachement à sa ville natale.

Ce n’est pas la première fois que de telles initiatives déchaînent les suspicions dans cette ville du Vaucluse. La préfecture signale qu’une opération caritative menée l’an passé avait déjà été associée à des individus en lien avec les réseaux évoqués.