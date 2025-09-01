OM Mercato : Marseille officialise le départ de Rabiot et lui souhaite bonne chance !

Comme prévu, il rejoint l’AC Milan.

L’Italie est une vraie terre d’accueil pour les joueurs de l’OM en cette fin de Mercato. Faris Moumbagna a pris la direction de la Cremonese ce dimanche et aujourd’hui, Adrien Rabiot rejoint l’AC Milan.

L’OM lui dit Boa Sorte

L’OM officialise son départ en Portugais, assez étrangement, en lui disant « Boa sorte », mais aussi en anglais et en français. Le transfert s’élèverait à 10 M€. A Milan, Rabiot retrouvera Massimiliano Allegri, son ancien coach à la Juventus Turin.