Transféré à la Juventus, l’ancien joueur du LOSC ne cache pas son bonheur.

Edon Zhegrova a été transféré par le LOSC à la Juventus. Pisté par l’OM, l’attaquant kosovar retrouvera à Turin Jonathan David. Sur le site de la Vieille Dame, il s’est confié sur sa signature, lui qui a été transféré pour 20 M€.

Zhegrova en plein rêve à la Juve, Openda transféré pour 40 M€

« Honnêtement, c’est un rêve pour moi, a-t-il soutenu. C’est un moment extraordinaire pour moi et ma famille, et je suis très fier et honoré de porter ce maillot. Je le porterai avec beaucoup de fierté et je donnerai le maximum pour l’équipe. L’année dernière, ce fut un grand match et la Juve a été un adversaire difficile à affronter, mais maintenant je suis heureux d’être ici et de rejoindre mes coéquipiers dans cette équipe, j’ai hâte de les rencontrer. J’espère marquer et remporter des titres, c’est ce qui compte et je pense que nous pouvons y arriver ». Zhegrova jouera cette saison avec un autre ancien de la L1, Loïs Openda, transféré du RB Leipzig pour 40 M€.