Récemment fiancée à Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez a une nouvelle fois captivé l’attention du monde entier.

Présente à Venise pour l’avant-première du film « Father Mother Sister Brother » aux côtés de Cate Blanchett, Georgina Rodriguez a ébloui le tapis rouge avec une tenue somptueuse et un détail qui n’est pas passé inaperçu : sa bague de fiançailles, nouvel essentiel de ses apparitions publiques.

Vêtue d’une robe noire en dentelle raffinée qui soulignait sa silhouette, Georgina a multiplié les regards admiratifs. Ses bijoux Pasquale Bruni ont ajouté une touche d’éclat supplémentaire à une apparition qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Les photographes et les spectateurs n’ont pas tardé à immortaliser ce moment glamour, preuve que la compagne de Cristiano Ronaldo s’impose désormais comme une icône mode à part entière.

Georgina Rodriguez brille sans Cristiano Ronaldo

Si CR7 était resté à l’écart, concentré sur ses objectifs sportifs avec Al-Nassr, Georgina a prouvé qu’elle savait aussi briller par elle-même. Sa présence remarquée à Venise démontre l’ampleur de son influence au-delà de son statut de « femme de », puisqu’elle attire désormais marques, créateurs et médias comme une star indépendante.

Un coup d’éclat supplémentaire qui alimente les discussions autour du couple le plus médiatisé de la planète football. Entre glamour, luxe et amour affiché, Georgina Rodriguez semble bien partie pour voler la vedette à Cristiano, le temps d’un tapis rouge.