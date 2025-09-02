Contrairement à ce qui avait été dit au départ, le prêt de Benjamin Pavard à l’OM ne comporterait pas d’option d’achat obligatoire.

La bonne nouvelle est tombée hier soir : Benjamin Pavard est un joueur de l’OM. Le défenseur a été prêté par l’Inter Milan et il ne sera pas de trop pour consolider une arrière-garde phocéenne ayant souffert mille maux à Rennes (0-1), face au Paris FC (5-2) et à Lyon (0-1). Que ce soit dans le couloir droit, dans l’axe, dans une défense à quatre ou à trois, le champion du monde 2018 apporte des gages de solidité. Mais, contrairement à ce qui a été dit au départ, il ne s’est pas (encore) engagé dans la durée avec l’OM.

Pas d’option d’achat obligatoire

Plusieurs médias ont annoncé un accord entre Pavard et la direction marseillais pour un futur contrat de deux ans plus un en option. Mais la voie n’est pas toute tracée. Selon Fabrizio Romano, le contrat de prêt ne comporterait pas d’option d’achat obligatoire. Il existe bien une option d’achat, qui s’élèverait à 16 M€ (alors que certains parlaient de 15 M€), mais si l’OM n’a pas les moyens de la lever ou s’il n’est pas satisfait des services de l’international français, rien ne l’obligera à le faire.

Benjamin Pavard a donc dix mois pour se rendre indispensable au sein de la défense marseillaise. Et l’OM a le même laps de temps pour remonter au classement afin d’arracher une qualification pour la Champions League nécessaire pour verser ce type de montant.