Auteur d’un très gros début de saison à seulement 17 ans, Tylel Tati pourrait quitter le FC Nantes à la fin de la saison s’il continue son ascension météorique.

Dans le podcast Sans Contrôle du jour, les journalistes participants se sont demandés quels joueurs ayant quitté le FC Nantes cet été ils regrettaient. Il a notamment été question de Nathan Zézé, transféré en Arabie Saoudite, à NEOM, pour 20 M€. Mais tous ont été unanimes pour dire que le défenseur central avait été parfaitement remplacé par un Tylel Tati impressionnant. L’un d’eux a même dit que si le Canari de 17 ans continuait sa progression, il ferait certainement l’objet d’offres supérieures à celles reçues pour Zézé ces derniers mois.

Déjà indispensable chez les Canaris

Invité surprise de la préparation, Tylel Tati a su saisir sa chance en équipe première. Luis Castro l’a titularisé lors des trois premiers matches de la saison et le Parisien de naissance lui a rendu sa confiance par des prestations très propres, même face à l’armada du PSG (0-1) lors de la 1ère journée ou lors du déplacement à Strasbourg (0-1) une semaine plus tard, qui s’annonçait également compliqué. En deux mois, Tati semble avoir gagné sa place dans le onze de départ du FCN.

Pour le moment, Transfermarkt situe sa valeur aux alentours de 3 M€. Mais vu ses performances, elle devrait croître très rapidement et pourquoi pas dépasser celle de Zézé. Et pour peu que des clubs étrangers comme l’Inter Milan, toujours attentif aux performances de jeunes Français (le finaliste de la C1 voulait d’ailleurs Zézé), fassent une offre, les enchères pourraient rapidement grimper.