RC Lens Mercato : les vérités cinglantes de Leca sur le transfert avorté de Sinayoko
Les infos du jour : Rabiot, Pavard, Donnarumma, Stassin, Leca… Révélations en pagaille sur le mercato estival !

Benjamin Pavard et Adrien Rabiot quittant le terrain après un match de l'équipe de France en Croatie.
Raphaël Nouet
2 septembre 2025

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mardi 2 septembre.

La grosse info : Leca balance sur Auxerre

Le directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca, a donné sa version du transfert avorté de l’attaquant auxerrois Lassine Sinayoko. Les dirigeants de l’AJA ont pris cher…

RC Lens Mercato : les vérités cinglantes de Leca sur le transfert avorté de Sinayoko

RC Lens Mercato : un dernier départ se profile, estampillé Still

RC Lens Mercato : Odsonne Edouard fait déjà bouillir les supporters lensois 

Mais aussi…

Le Paris FC a tenté jusqu’au bout de recruter Lucas Stassin mais l’ASSE avait fixé un tarif rédhibitoire.

ASSE Mercato : les folles demandes de Kilmer Sports pour Lucas Stassin !

ASSE Mercato : Kilmer Sports a rendu furax les Arnault avec Stassin ! 

ASSE Mercato : après l’échec Stassin, le Paris FC pense à un autre attaquant des Verts ! 

ASSE Mercato : 3 transferts encore attendus chez les Verts ?

ASSE Mercato : Horneland rêve de ce joker

ASSE : Pascal Feindouno frappé par un terrible drame

Les stats ne sont pas très favorables à l’OM concernant la phase de Ligue de la prochaine C1.

Champions League : le PSG dans le Top 8, l’OM éliminé, la data livre son verdict !

L’arrivée de Benjamin Pavard à l’OM a été longue à se dessiner et elle a fait un mécontent du côté de Paris.

OM Mercato : après Pavard, un autre Bleu de Deschamps tenté sur le gong ! 

OM : Balerdi menacé, le brassard vacille après le mercato

OM Mercato : Adrien et Véronique Rabiot ont fait un cadeau inattendu au club ! 

OM Mercato : départ, bagarre avec Rowe, vestiaire… un proche de Rabiot balance toute la vérité !

OM : De Zerbi prêt à écarter un de ses petits protégés en Ligue des Champions !

OM : un joueur du PSG dégoûté que Pavard ait signé à Marseille

OM Mercato : Pavard seulement de passage à Marseille ?

Voici ce qu’il fallait retenir de l’actualité des clubs français moins médiatisés en ce mardi 2 septembre.

Revue de presse : mercato terminé, premier coup dur au Stade Rennais ! 

Le PSG a réussi à finaliser le transfert de Gianluigi Donnarumma à Manchester City avant la clôture du marché.

PSG Mercato : Paris a frappé un dernier coup de dernière minute ! 

PSG Mercato : le transfert de Donnarumma à Manchester City officialisé 

PSG Mercato : Donnarumma finalement bradé à Manchester City ?

PSG : l’énorme incompréhension qui a fait dégénérer le conflit Mbappé – al-Khelaïfi

Paulo Fonseca a joué un grand rôle dans le marché estival réussi des Gones.

OL : comment Fonseca a bouleversé la fin du mercato lyonnais  

OL : Fonseca fondamental pour attirer une recrue, bonne nouvelle pour Fofana

OL : Aulas savoure le succès sur l’OM, encense Kang et tacle Textor

Les Canaris espéraient se séparer de Mostafa Mohamed cet été, c’est raté. Et on sait pourquoi.

FC Nantes Mercato : une « top opportunité » de L1 a failli signer à Nantes ! 

FC Nantes Mercato : Maicon a failli signer chez les Canaris !

FC Nantes Mercato : un transfert à plus de 20 M€ déjà en préparation pour 2026 ?

FC Nantes Mercato : révélations sur le départ avorté de Mostafa Mohamed

Les deux superstars sont encore loin d’être amies et ça sent dans une déclaration du Français.

Real Madrid : la petite phrase de Mbappé sur Vinicius qui en dit long sur leur relation

Les Unes de la presse sportive espagnole du jour, c’est ici.

Revue de presse espagnole : un renfort tombé du ciel au Real Madrid !

L’ailier du Barça s’est livré en conférence de presse avec la sélection espagnole.

FC Barcelone : Yamal contredit Flick et parle du Ballon d’Or mais aussi de Williams

