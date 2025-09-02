Entraîneur de Chancel Mbemba la saison dernière en réserve de l’OM, Jean-Pierre Papin pense que le LOSC a réalisé un joli coup avec le défenseur congolais.

Hier, le LOSC a officialisé le recrutement de Chancel Mbemba pour un an. Le défenseur congolais a accepté une baisse significative de son salaire (de 300.000€ à 200.000€ brut mensuels) par rapport à l’OM, où il resté un an sans jouer. Une sanction pour ne pas avoir accepté de quitter le club à l’été 2024. L’Equipe a contacté son entraîneur en réserve marseillaise, Jean-Pierre Papin, pour avoir son ressenti sur le niveau de Mbemba. Bonne nouvelle, le Ballon d’Or 1991 pense que le défenseur sera rapidement à son meilleur niveau !

« Je ne me fais pas de souci »

« Le LOSC fait un super coup, je suis vraiment content pour Chancel. Au-delà du joueur de premier plan qu’il est, c’est un mec adorable, hyper professionnel, qui parle peu mais qui s’est toujours entraîné à 100%, même avec les jeunes. C’était un régal avec nous. »

« Je ne l’ai pas vu depuis le mois de mai, mais il était très bien physiquement et, connaissant le personnage, il s’est entraîné comme un fou et n’a rien lâché cet été. Il aura besoin d’un petit temps d’adaptation, du rythme de la compétition, mais je ne me fais pas de souci. C’est une excellente idée de lui confier un rôle de grand frère qui lui va bien. Il adore échanger avec les jeunes et même les très jeunes. »