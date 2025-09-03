OM : Di Méco en remet une couche sur Benatia et Longoria
OM : Di Méco en remet une couche sur Benatia et Longoria

Eric Di Méco sur la pelouse du Vélodrome.
Raphaël Nouet
3 septembre 2025

La légende de l’OM Eric Di Méco a durement critiqué Medhi Benatia et Pablo Longoria pour leur énième mercato très agité.

Après des années à flatter le bilan de Pablo Longoria, Eric Di Méco a ressorti les crampons comme à la belle époque. L’ancien Minot, légende l’OM avec qui il a remporté la Champions League 1993, ne supporte plus les mercatos très agités de son club. Il estime que le président espagnol et son directeur sportif, Medhi Benatia, sont davantage intéressés par la perspective de générer de l’argent via les transferts que la construction d’une grosse équipe.

« Leur intérêt, c’est de faire des transferts »

Dans l’émission de Jérôme Rothen sur RMC, Di Méco a déclaré : « Comment tu peux t’attacher à une équipe qui change 20 joueurs et des dirigeants qui te disent un truc et font le contraire ? Tu as l’impression qu’ils ne sont pas là pour les bonnes raisons. Leur intérêt, c’est de faire des transferts, ce n’est pas que l’équipe progresse, nous fasse rêver et gagne ».

Des critiques plutôt dures car la plupart des joueurs ayant quitté l’OM cet été n’entraient plus dans les plans de Roberto De Zerbi. Seul Valentin Rongier a été cédé à contrecœur, parce qu’il refusait de prolonger. Et puis, il y a évidemment l’épisode Adrien Rabiot, que Di Méco a visiblement du mal à digérer…

