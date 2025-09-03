En Turquie, le mercato estival est ouvert pour encore neuf jours et l’un des clubs phares du pays voudrait recruter Zuriko Davitashvili.

Le marché des transferts a fermé ses portes en France lundi à 20h et, comme promis par Kilmer Sports, Zuriko Davitashvili ainsi que Lucas Stassin sont toujours à l’ASSE. Mais les dirigeants stéphanois ne sont pas tranquilles pour autant ! Car le mercato se termine plus tardivement dans d’autres pays, certains parmi les plus riches de la planète football. Ainsi, en Turquie, où c’est après le vendredi 12 septembre qu’il sera impossible de recruter, Besiktas continuerait de suivre l’ailier géorgien.

Besiktas propose 12 M€, l’ASSE attend 20 M€

Le journaliste turc Fatih Dogan assure que le troisième géant stambouliote souhaiterait recruter Davitashvili et proposerait 12 M€. Une somme qui ne satisferait pas les Verts. Selon Peuple Vert, ceux-ci attendent 20 M€ pour libérer leur joueur, auteur de deux buts magnifiques depuis le début de saison, lors du carton sur Rodez (4-0) puis à Boulogne (1-0). Et encore, cette somme servirait davantage à refroidir les ardeurs des courtisans qu’à servir de barre à atteindre.

Les supporters stéphanois vont encore devoir croiser les doigts pendant neuf jours mais il y a quand même de grandes chances que Zuriko Davitashvili soit toujours stéphanois dans les prochaines semaines !