Le LOSC prêt à tourner la page André Gomes

Le LOSC s’apprête à dire adieu à André Gomes. À 32 ans, André Gomes semble vivre ses dernières heures à Lille. Malgré 24 apparitions et des performances solides, le Portugais voit son rôle s’effriter. Non retenu pour l’aventure européenne, il n’est plus qu’un rouage secondaire dans les plans du LOSC version 2025-26. Un symbole fort, alors que l’équipe change de visage à marche forcée.

Horizons exotiques : Gomes tenté par l’aventure

Alors que la plupart des grands championnats ont fermé leurs portes, Gomes reçoit des propositions venues d’ailleurs. Hors d’Europe, de nouveaux défis l’attendent peut-être. Pas de décision officielle, mais l’appel du départ se fait sentir. L’expérience et l’aura du Portugais manqueraient, mais l’envie de rebond semble plus forte que jamais.

Concurrence lilloise : la jeunesse bouscule les cadres

L’effectif lillois est en pleine mutation. Benjamin André reste incontournable, mais derrière lui, la bataille s’intensifie : Bentaleb, Mukau, Bouaddi et Raghouber de retour dans l’effectif. Bruno Genesio a tranché sans détour en écartant Gomes des listes européennes, un signe clair : les priorités du LOSC bougent. Reste un contrat jusqu’en 2026, mais la page semble déjà tournée.

Enjeu économique : un soulagement pour le losc

La possible rupture entre Gomes et Lille va bien au-delà du terrain. Libérer un salaire conséquent, c’est aussi offrir au club un souffle financier dans un contexte tendu par les droits TV. Cet ajustement s’inscrit dans la politique de gestion serrée nordiste, renforcée après la prolongation officielle de Benjamin André, pilier du vestiaire et garant de la stabilité collective.