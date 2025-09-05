Nouveau joueur de la Juventus Turin, Edon Zhegrova a eu un mot sympa pour le LOSC et ses supporters sur ses réseaux.

Edon Zhegrova a été transféré lundi par le LOSC à la Juventus. Pisté par l’OM, l’attaquant kosovar retrouvera à Turin Jonathan David, un transfert de 18,5 M€. « C’est un rêve pour moi, a-t-il soutenu. C’est un moment extraordinaire pour moi et ma famille, et je suis très fier et honoré de porter ce maillot. Je le porterai avec beaucoup de fierté et je donnerai le maximum pour l’équipe. J’espère marquer et remporter des titres, c’est ce qui compte et je pense que nous pouvons y arriver ».

« Le LOSC, tu seras à jamais dans mon cœur »

Et ce jeudi, Zhegrova a tenu à dire au revoir au LOSC et aux supporters des Dogues, sur ses réseaux. « Le LOSC, tu seras à jamais dans mon cœur, ainsi que tous les supporters qui m’ont soutenu depuis le début. Je tiens à remercier tous mes coéquipiers, le staff et tout le monde pour tout. Je vous souhaite le meilleur et j’espère que nous nous reverrons bientôt », a écrit le néo-Bianconero. Sympa !