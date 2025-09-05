Après une saison pleine de rebondissements, Ismaël Bennacer prend la direction de la Croatie pour rejoindre le GNK Dinamo Zagreb. L’international algérien quitte après un été mouvementé à l’AC Milan.

Le transfert d’Ismaël Bennacer au GNK Dinamo

Le club croate vient d’officialiser l’arrivée d’Ismaël Bennacer en prêt pour une saison, assortie d’une option d’achat. Le milieu de terrain arrive à Zagreb pour passer sa visite médicale et parapher son contrat. Pour le Dinamo, il s’agit d’un « grand renfort », capable d’apporter son expérience européenne et son sens du jeu. Rappelant la richesse du parcours de l’Algérien, le club souligne aussi la force mentale que Bennacer a déjà démontrée face à l’adversité au plus haut niveau. Un engagement fortement salué du côté croate, où l’on s’attend à ce qu’il s’impose vite comme un élément clé du onze.

L’option OM, jamais envisagée ?

La route menant Bennacer à Zagreb n’a rien eu d’un long fleuve tranquille. Prêté à l’OM la saison dernière, auteur de 12 matchs solides en Ligue 1, il visait au départ un retour permanent sur la Canebière. Mais Marseille a opté pour une autre stratégie, malgré une option d’achat abordable. S’ouvrent alors de nouveaux chapitres : la Fiorentina manifeste un intérêt, sans concrétiser. Une porte en Arabie Saoudite s’entrebâille ensuite, avant de se refermer brusquement. Enfin, poussé vers la sortie à Milan en raison de l’arrivée de nouvelles pointures au poste de milieu – comme l’illustre la récente signature de Luka Modric, Bennacer mise désormais sur la Croatie pour retrouver du temps de jeu et se relancer.

Le parcours d’Ismaël Bennacer en Europe

À seulement 27 ans, le natif d’Arles affiche déjà un impressionnant bagage. Formé à Arles, puis passé par Tours, Empoli et Milan, Bennacer cumule 323 matchs professionnels sur le continent, dont 174 en Serie A. Son point d’orgue restera la conquête du scudetto 2022 avec l’AC Milan. Buteur décisif face à Naples en quart de finale, il goûte aussi à une demi-finale de Ligue des Champions, symbole de sa montée en puissance. Sur la scène internationale, il brille avec l’Algérie, devenue championne d’Afrique en 2019 et décrochant le titre de joueur du tournoi. Autant de jalons qui font de lui un joueur rompu aux grands rendez-vous si bien évidemment son corps le laisse tranquille…