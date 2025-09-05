Ismaël Bennacer relance sa carrière au GNK Dinamo Zagreb
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Ismaël Bennacer relance sa carrière au GNK Dinamo Zagreb

Ismaël Bennacer relance sa carrière au GNK Dinamo Zagreb
Louis Chrestian
5 septembre 2025

Après une saison pleine de rebondissements, Ismaël Bennacer prend la direction de la Croatie pour rejoindre le GNK Dinamo Zagreb. L’international algérien quitte après un été mouvementé à l’AC Milan.

Le transfert d’Ismaël Bennacer au GNK Dinamo

Le club croate vient d’officialiser l’arrivée d’Ismaël Bennacer en prêt pour une saison, assortie d’une option d’achat. Le milieu de terrain arrive à Zagreb pour passer sa visite médicale et parapher son contrat. Pour le Dinamo, il s’agit d’un « grand renfort », capable d’apporter son expérience européenne et son sens du jeu. Rappelant la richesse du parcours de l’Algérien, le club souligne aussi la force mentale que Bennacer a déjà démontrée face à l’adversité au plus haut niveau. Un engagement fortement salué du côté croate, où l’on s’attend à ce qu’il s’impose vite comme un élément clé du onze.

L’option OM, jamais envisagée ?

La route menant Bennacer à Zagreb n’a rien eu d’un long fleuve tranquille. Prêté à l’OM la saison dernière, auteur de 12 matchs solides en Ligue 1, il visait au départ un retour permanent sur la Canebière. Mais Marseille a opté pour une autre stratégie, malgré une option d’achat abordable. S’ouvrent alors de nouveaux chapitres : la Fiorentina manifeste un intérêt, sans concrétiser. Une porte en Arabie Saoudite s’entrebâille ensuite, avant de se refermer brusquement. Enfin, poussé vers la sortie à Milan en raison de l’arrivée de nouvelles pointures au poste de milieu – comme l’illustre la récente signature de Luka Modric, Bennacer mise désormais sur la Croatie pour retrouver du temps de jeu et se relancer.

Le parcours d’Ismaël Bennacer en Europe

À seulement 27 ans, le natif d’Arles affiche déjà un impressionnant bagage. Formé à Arles, puis passé par Tours, Empoli et Milan, Bennacer cumule 323 matchs professionnels sur le continent, dont 174 en Serie A. Son point d’orgue restera la conquête du scudetto 2022 avec l’AC Milan. Buteur décisif face à Naples en quart de finale, il goûte aussi à une demi-finale de Ligue des Champions, symbole de sa montée en puissance. Sur la scène internationale, il brille avec l’Algérie, devenue championne d’Afrique en 2019 et décrochant le titre de joueur du tournoi. Autant de jalons qui font de lui un joueur rompu aux grands rendez-vous si bien évidemment son corps le laisse tranquille…

MercatoOMSerie A
#A la une#TRANSFERTS

Les plus lus

Ismaël Bennacer relance sa carrière au GNK Dinamo Zagreb
Mercato...

Ismaël Bennacer relance sa carrière au GNK Dinamo Zagreb

Par Louis Chrestian
ASSE Mercato : une recrue estivale veut marquer l’histoire des Verts
ASSE...

ASSE Mercato : une recrue estivale veut marquer l’histoire des Verts

Par Laurent Hess
Neymar (Santos)
FC Barcelone...

La polémique entre Ancelotti et Neymar met le feu au Brésil !

Par Laurent Hess
Ismael Bennacer
Mercato...

OM Mercato : Marseille a laissé Bennacer dans une immense panade 

Par Bastien Aubert
Juventus Mercato : Zhegrova a fait ses adieux au LOSC
Juventus Turin...

Juventus Mercato : Zhegrova a fait ses adieux au LOSC

Par Laurent Hess
Salma Hayek
Ligue 1...

Stade Rennais : en maillot sexy, Salma Hayek envoie de l’amour aux supporters !

Par Bastien Aubert
OM : Dugarry se sert d’un ancien du PSG pour taper sur Balerdi !
OM...

OM : Dugarry se sert d’un ancien du PSG pour taper sur Balerdi !

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : Marcus Coco a deux pistes surprenantes pour rebondir
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Marcus Coco a deux pistes surprenantes pour rebondir

Par Laurent Hess
Lionel Messi
FC Barcelone...

MLS : Quand Messi annonce à un adversaire qu’il va le blacklister de la sélection argentine !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : Davitashvili a brillé en Turquie, de quoi remettre en cause son avenir ?
ASSE...

ASSE Mercato : Davitashvili a brillé en Turquie, de quoi remettre en cause son avenir ?

Par Laurent Hess
Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG : un dernier coup venu de Bundesliga avorté en fin de mercato

Par Bastien Aubert
ASSE Mercato : qui est Modibo Sissoko, la nouvelle recrue des Verts
ASSE...

ASSE Mercato : qui est Modibo Sissoko, la nouvelle recrue des Verts

Par Laurent Hess
Ukraine – France : quelle compo pour les Bleus ?
Equipe de France...

Ukraine – France : quelle compo pour les Bleus ?

Par Laurent Hess
Les infos du jour : le départ de Balerdi déjà programmé à l’OM, une nouvelle recrue à l’ASSE, les promesses de Mbappé et l’annonce d’Aulas
Aj Auxerre...

Les infos du jour : le départ de Balerdi déjà programmé à l’OM, une nouvelle recrue à l’ASSE, les promesses de Mbappé et l’annonce d’Aulas

Par Laurent Hess
Equipe de France : Kylian Mbappé veut faire le plus beau des cadeaux à Didier Deschamps
Equipe de France...

Equipe de France : Kylian Mbappé veut faire le plus beau des cadeaux à Didier Deschamps

Par Laurent Hess
OL : Jean-Michel Aulas officialise son nouveau challenge XXL !
OL...

OL : Jean-Michel Aulas officialise son nouveau challenge XXL !

Par Laurent Hess
Ligue des Champions 2025/2026 : Harit, Chiesa, Gabriel Jesus, Kimpembe, Tel… la liste des grands absents
Ligue des champions...

Ligue des Champions 2025/2026 : Harit, Chiesa, Gabriel Jesus, Kimpembe, Tel… la liste des grands absents

Par Laurent Hess
OM : Frédéric Antonetti glisse un énorme tacle à Marcelo Bielsa
OM...

OM : Frédéric Antonetti glisse un énorme tacle à Marcelo Bielsa

Par Laurent Hess
Jules Koundé en action lors du trophée Gamper.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Koundé annonce déjà la couleur au PSG

Par Bastien Aubert
Michaël Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, les dirigeants de l'OL
Mercato...

OL Mercato : Lyon renfloue ses caisses avec un nouveau départ !

Par Bastien Aubert
ASSE Mercato : les Verts officialisent une nouvelle recrue !
ASSE...

ASSE Mercato : les Verts officialisent une nouvelle recrue !

Par Laurent Hess
OM, Stade Rennais Mercato : nouveau défi pour Jorge Sampaoli
OM...

OM, Stade Rennais Mercato : nouveau défi pour Jorge Sampaoli

Par Laurent Hess
Benjamin Pavard (OM)
Mercato...

OM Mercato : Pavard a refusé du lourd et affiche déjà un comportement douteux !

Par Bastien Aubert
Maghnes Akliouche (AS Monaco)
AS Monaco...

PSG Mercato : Paris déjà prêt à relancer Akliouche !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet