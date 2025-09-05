Adrien Rabiot débarque à l’AC Milan avec un salaire record, Adrien Rabiot devient le joueur le mieux payé de l’équipe avec un salaire égal, voire supérieur à celui de Rafael Leão.

Rabiot à Milan : un contrat doré, un statut de leader

L’arrivée d’Adrien Rabiot au cœur du projet milanais fait sensation : le milieu français quitte l’Olympique de Marseille pour signer jusqu’en 2028, touchant un salaire annuel supérieur à 5,5 millions d’euros brut. Une rémunération qui surpasse celle de la star Rafael Leão et qui illustre la volonté des dirigeants lombards d’installer Rabiot au sommet de la hiérarchie du vestiaire. Recruté pour 10 millions d’euros, l’ex-Marseillais réalise ainsi un bond XXL dans sa carrière, tant en importance sportive qu’en gain financier.

Une opération profitable pour Rabiot… et sa mère

En plus de ce contrat en or, le transfert bénéficie aussi à Véronique Rabiot, mère et agent du joueur, qui empoche une généreuse commission sur ce deal…

L’OM obligé de se réinventer

Perdre Adrien Rabiot un an seulement après son arrivée laisse un vide majeur dans l’entrejeu olympien. Le club phocéen récupère néanmoins 10 millions d’euros, mais cette rentrée financière ne compense pas l’impact sportif de son départ.

Rabiot, atout maître d’un Milan ambitieux

Avec son statut et sa rémunération record, Adrien Rabiot s’impose instantanément comme l’un des piliers du nouvel AC Milan. Sa mission : stabiliser, organiser et guider le collectif lombard vers de nouveaux sommets, dans une équipe taillée pour décrocher des titres domestiques et briller à l’échelle européenne. Plus qu’un transfert, un tournant.