On connaît le salaire XXL d’Adrien Rabiot à l’AC Milan !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

On connaît le salaire XXL d’Adrien Rabiot à l’AC Milan !

On connaît le salaire XXL d&rsquo;Adrien Rabiot à l&rsquo;AC Milan !
Louis Chrestian
5 septembre 2025

Adrien Rabiot débarque à l’AC Milan avec un salaire record, Adrien Rabiot devient le joueur le mieux payé de l’équipe avec un salaire égal, voire supérieur à celui de Rafael Leão.

Rabiot à Milan : un contrat doré, un statut de leader

L’arrivée d’Adrien Rabiot au cœur du projet milanais fait sensation : le milieu français quitte l’Olympique de Marseille pour signer jusqu’en 2028, touchant un salaire annuel supérieur à 5,5 millions d’euros brut. Une rémunération qui surpasse celle de la star Rafael Leão et qui illustre la volonté des dirigeants lombards d’installer Rabiot au sommet de la hiérarchie du vestiaire. Recruté pour 10 millions d’euros, l’ex-Marseillais réalise ainsi un bond XXL dans sa carrière, tant en importance sportive qu’en gain financier.

Une opération profitable pour Rabiot… et sa mère

En plus de ce contrat en or, le transfert bénéficie aussi à Véronique Rabiot, mère et agent du joueur, qui empoche une généreuse commission sur ce deal…

L’OM obligé de se réinventer

Perdre Adrien Rabiot un an seulement après son arrivée laisse un vide majeur dans l’entrejeu olympien. Le club phocéen récupère néanmoins 10 millions d’euros, mais cette rentrée financière ne compense pas l’impact sportif de son départ.

Rabiot, atout maître d’un Milan ambitieux

Avec son statut et sa rémunération record, Adrien Rabiot s’impose instantanément comme l’un des piliers du nouvel AC Milan. Sa mission : stabiliser, organiser et guider le collectif lombard vers de nouveaux sommets, dans une équipe taillée pour décrocher des titres domestiques et briller à l’échelle européenne. Plus qu’un transfert, un tournant.

MercatoOMSerie A
#A la une

Les plus lus

On connaît le salaire XXL d’Adrien Rabiot à l’AC Milan !
Mercato...

On connaît le salaire XXL d’Adrien Rabiot à l’AC Milan !

Par Louis Chrestian
Nice : Franck Haise prolonge jusqu’en 2029
Ligue 1...

Nice : Franck Haise prolonge jusqu’en 2029

Par Louis Chrestian
OL : Le jeune gardien Mathieu Patouillet va rejoindre Al-Hilal
Mercato...

OL : Le jeune gardien Mathieu Patouillet va rejoindre Al-Hilal

Par Louis Chrestian
De l’OL au Paris FC : les coulisses du rebond de Pierre Lees-Melou
Ligue 1...

De l’OL au Paris FC : les coulisses du rebond de Pierre Lees-Melou

Par Louis Chrestian
Lewandowski dit non à 100 M€ par an pour rester au Barça !
FC Barcelone...

Lewandowski dit non à 100 M€ par an pour rester au Barça !

Par Louis Chrestian
Didier Deschamps salue la montée en puissance d’Illia Zabarnyi avant France-Ukraine
Equipe de France...

Didier Deschamps salue la montée en puissance d’Illia Zabarnyi avant France-Ukraine

Par Louis Chrestian
Lamine Yamal largué par Nicki Nicole… pour un Madrilène ?
FC Barcelone...

Lamine Yamal largué par Nicki Nicole… pour un Madrilène ?

Par Louis Chrestian
Roony Bardghji clarifie sa situation au FC Barcelone
FC Barcelone...

Roony Bardghji clarifie sa situation au FC Barcelone

Par Louis Chrestian
Ancienne star du PSG : David Luiz visé par de graves accusations de menaces
Compétitions...

Ancienne star du PSG : David Luiz visé par de graves accusations de menaces

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : Marcus Rashford déjà sur la sellette après un début décevant
FC Barcelone...

FC Barcelone : Marcus Rashford déjà sur la sellette après un début décevant

Par Louis Chrestian
Lionel Messi : Une annonce choc après son ultime récital en argentine
Compétitions...

Lionel Messi : Une annonce choc après son ultime récital en argentine

Par Louis Chrestian
Ismaël Bennacer relance sa carrière au GNK Dinamo Zagreb
Mercato...

Ismaël Bennacer relance sa carrière au GNK Dinamo Zagreb

Par Louis Chrestian
ASSE Mercato : une recrue estivale veut marquer l’histoire des Verts
ASSE...

ASSE Mercato : une recrue estivale veut marquer l’histoire des Verts

Par Laurent Hess
Neymar (Santos)
FC Barcelone...

La polémique entre Ancelotti et Neymar met le feu au Brésil !

Par Laurent Hess
Ismael Bennacer
Mercato...

OM Mercato : Marseille a laissé Bennacer dans une immense panade 

Par Bastien Aubert
Juventus Mercato : Zhegrova a fait ses adieux au LOSC
Juventus Turin...

Juventus Mercato : Zhegrova a fait ses adieux au LOSC

Par Laurent Hess
Salma Hayek
Ligue 1...

Stade Rennais : en maillot sexy, Salma Hayek envoie de l’amour aux supporters !

Par Bastien Aubert
OM : Dugarry se sert d’un ancien du PSG pour taper sur Balerdi !
OM...

OM : Dugarry se sert d’un ancien du PSG pour taper sur Balerdi !

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : Marcus Coco a deux pistes surprenantes pour rebondir
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Marcus Coco a deux pistes surprenantes pour rebondir

Par Laurent Hess
Lionel Messi
FC Barcelone...

MLS : Quand Messi annonce à un adversaire qu’il va le blacklister de la sélection argentine !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : Davitashvili a brillé en Turquie, de quoi remettre en cause son avenir ?
ASSE...

ASSE Mercato : Davitashvili a brillé en Turquie, de quoi remettre en cause son avenir ?

Par Laurent Hess
Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG : un dernier coup venu de Bundesliga avorté en fin de mercato

Par Bastien Aubert
ASSE Mercato : qui est Modibo Sissoko, la nouvelle recrue des Verts
ASSE...

ASSE Mercato : qui est Modibo Sissoko, la nouvelle recrue des Verts

Par Laurent Hess
Ukraine – France : quelle compo pour les Bleus ?
Equipe de France...

Ukraine – France : quelle compo pour les Bleus ?

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet