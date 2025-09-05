Ukraine – France : la compo des Bleus est tombée !

Didier Deschamps a fait ses choix pour le match en Ukraine ce soir…

Didier Deschamps reste assez fidèle à ce qu’il a travaillé cette semaine à Clairefontaine pour le premier match des Bleus dans cette phase de qualification à la Coupe du monde, ce vendredi contre l’Ukraine en Pologne (20h45). Même s’il a pris part à la séance collective de ce jeudi, Ousmane Dembélé, à peine revenu avec le groupe, n’est pas à 100 % et ne débute pas.

Un trio offensif Doué-Mbappé-Barcola, avec Olise en 10

Didier Deschamps a mis en place un 4-2-3-1 et la compo est la suivante: Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, Digne – Tchouaméni, Koné – Doué, Olise, Barcola – Mbappé

Quant à l’Ukraine, le Parisien Zabarnyi est titulaire en défense.

Les compositions officielles :

Ukraine : Trubin – Konoplya, Matviienko, Zabarnyi, Zinchenko – Zubkov, Yarmolyuk, Sudakov, Hutsulyak, Kalyuzhnyi – Dovbyk.

France : Maignan – Koundé, Upamecano, Konaté, Digne – Tchouaméni, Koné – Doué, Olise, Barcola – Mbappé.