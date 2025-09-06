L’OM et l’AC Milan ont négocié un retour d’Ismaël Bennacer à Marseille pour la saison en cours. Mais le club italien n’a pas voulu prendre à sa charge le salaire du milieu… ce qu’il a fini par faire !

Ce samedi, le prêt d’Ismaël Bennacer au Dinamo Zagreb a été officialisé. Le milieu de terrain algérien a longtemps été dans le viseur de l’OM, où il a fait un court passage mitigé entre janvier et juin. Très bon à son arrivée, il a ensuite eu un gros coup de mou et a terminé la saison sur le banc. Pour autant, Medhi Benatia, qui croit beaucoup en lui, était prêt à lui donner une seconde chance. Mais pas à n’importe quel prix. Et c’est à ce niveau que les négociations ont buté.

Milan a finalement accepté les conditions de l’OM !

L’AC Milan voulait au départ vendre son joueur pour 12 M€. L’OM ne souhaitait pas prendre un tel risque financier. L’idée était plutôt de se faire à nouveau prêter Bennacer avec option d’achat. Quand les Rossoneri, voyant qu’ils ne vendraient pas leur joueur, ont été d’accord pour le prêter, ils ont alors souhaité que l’OM prenne à sa charge la totalité de son salaire, qui est de 4,2 M€ annuels. Là encore, refus de la direction marseillaise, qui a donc jeté son dévolu sur Arthur Vermeeren.

Mais finalement, Bennacer est bien prêté à Zagreb et l’AC Milan prend à sa charge la moitié de son salaire, selon Nicolo Schira ! En juin prochain, le Dinamo pourra lever une option d’achat de 9 M€ et recruter le milieu jusqu’en 2029. Tant de négociations pour finalement accepter celles que l’OM avait proposé au départ…