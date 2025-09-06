Deux jours après le doublé de Lionel Messi avec l’Argentine contre le Venezuela (3-0), Cristiano Ronaldo a également frappé deux fois, avec le Portugal, en Arménie (5-0).

Ces deux-là ont beau faire croire à la Terre entière que leur rivalité est morte et enterrée, ils ne s’y prendraient pas autrement pour prouver le contraire ! Dans la nuit de jeudi à vendredi, Lionel Messi a inscrit un doublé émouvant pour son dernier match sur le sol argentin avec sa sélection. C’était contre le Venezuela (3-0), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. L’Albiceleste est déjà certaine d’être aux Etats-Unis pour défendre sa couronne et si La Pulga a jeté un froid en laissant planer le doute sur sa participation, il est quasiment sûr qu’il en sera, pour ce qui sera sa sixième Coupe du monde.

139e et 140e buts en sélection

A l’autre bout de la planète, ce soir, Cristiano Ronaldo a répondu de la meilleure des manières à son grand rival. Au cours de la balade portugaise en Arménie (5-0), le quintuple Ballon d’Or a frappé à deux reprises. D’abord à la 21e minute, en reprenant de près un centre rentrant venu de la gauche pour doubler, la mise ; ensuite à la 46e, d’un missile du droit de 25 mètres pour porter le score à 4-0. Ses 139e et 140e buts en 222 sélections. Dans sa quête de son millième but, Cristiano Ronaldo a encore fait un pas important ce samedi. Et gardé ses distances avec Lionel Messi…

Le premier but de CR7, c’est ici. Le second, c’est là.