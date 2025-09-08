Mercato : le RC Lens, le Paris FC et le Stade Rennais ont tenté des paris alléchants cet été !

Révélations sur les pistes creusées par les clubs de Ligue 1 durant le Mercato estival…

Foot Mercato revient sur le Mercato et livre plusieurs dossiers envisagés par les clubs de L1. On apprend ainsi que l’OM a tenté de faire revenir le Brésilien Malcom. « Benatia aurait bien vu l’international brésilien de 28 ans venir concurrencer Mason Greenwood sur le côté droit. Mais que ce soit en début de mercato ou même à la fin lorsque le dossier Zhegrova s’enlisait, les différentes parties n’ont pas été plus loin qu’une simple prise d’informations », dévoile le média, qui évoque un autre intérêt de l’OM pour Adam Aznou, le latéral gauche international marocain de 19 ans du Bayern Munich, « identifié comme un prospect intéressant par Marseille », mais qui est finalement parti à Everton.

Lens a tenté De Jong, Rennes voulait Dolberg

Avant de rejoindre la Juventus, Edon Zhegrova aurait été proposé à Monaco, tout comme Axel Disasi, alors que le Paris FC a tenté Sofyan Amrabat, et que le RC Lens a discuté avec Luuk de Jong, l’attaquant du PSV rejoignant finalement le FC Porto. Le Stade Rennais aurait quant à lui tenté de récupérer Kasper Dolberg. « Mais l’ancien attaquant de Nice, qui a marqué 34 buts en 2 saisons à Anderlecht, ne voulait pas revenir en France. L’international danois est finalement revenu dans son ancien club de l’Ajax Amsterdam ». Et le SRFC a donc misé sur Breel Embolo, l’attaquant de l’AS Monaco.