France – Islande : la compo probable des Bleus dévoilée, avec des surprises

Didier Deschamps a fait ses choix pour le match France-Islande demain soir.

Victorieux de l’Ukraine, les Bleus reçoivent l’Islande mardi au Stade de France. Selon RMC, Didier Deschamps devrait apporter quelques modifications à son équipe.

Vers un 4-4-2 avec Thuram aux côtés de Mbappé

Le sélectionneur devrait troquer son 4-2-3-1 pour un 4-4-é, avec le duo Thuram-MBappé devant, Olise et Barcola sur les côtés. Très bon contre l’Ukraine, le tandem Tchouameni-Koné devrait être reconduit devant la défense, où Deschamps ne procèderait qu’à un seul changement, avec la titularisation de Théo Hernandez à gauche à la place de Lucas Digne.

La composition probable de l’équipe de France pour l’Islande :

Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, T.Hernandez – Olise, Tchouaméni, Koné, Barcola – Thuram, Mbappé