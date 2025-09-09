L’ASSE a repris l’entraînement hier. Avec une bonne nouvelle…

Ce lundi après-midi, les Verts ont repris le chemin de L’Etrat. Les internationaux Zuriko Davitashvili, Luan Gadegbeku, Nadir El Jamali, Axel Dodote, Irvin Cardona, Dylan Batubinsika et Strahinja Stojkovic manquaient à l’appel. Idem pour Lucas Stassin, qui n’était pourtant pas convoqué lors du dernier match des Espoirs belges la semaine passée.

N’Guessan a repris l’entraînement collectif

Aïmen Moueffek sorti touché aux ischios-jambiers contre Grenoble était également absent, alors que les recrues Ebenezer Annan et Mahmoud Jaber ont alterné courses et travail en salle. Dennis Appiah a quant à lui effectué une séance individuelle à l’écart du groupe. La bonne nouvelle est venu du retour avec le groupe de Djylian N’Guessan qui a effectué l’intégralité de la séance collective.