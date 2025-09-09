OL : à Lyon, le retour d’Aulas au premier plan pose déjà problème
ASSE : premier coup dur pour les Verts à Clermont

Eirik Horneland applaudissant les supporters après la victoire de l'ASSE à Boulogne.
Bastien Aubert
9 septembre 2025

Mauvaise nouvelle pour l’ASSE : c’est Ahmed Taleb, 31 ans, qui arbitrera la rencontre de samedi (20h) entre Clermont Foot et les leaders stéphanois, au stade Gabriel-Montpied, dans le cadre de la 5e journée de Ligue 2.

Petit coup du pour l’ASSE avant le choc à Clermont ce samedi en Ligue 2 avec la nomination d’Ahmed Taleb au sifflet. Un choix qui ne fait pas vraiment sourire dans le Forez, tant les Verts gardent un souvenir amer de leur dernière confrontation arbitrée par ce directeur de jeu.

En effet, le 3 février 2024, lors d’un déplacement à Dunkerque, l’ASSE avait vécu une soirée cauchemar. Alors que les hommes d’Olivier Dall’Oglio semblaient tenir au moins le nul, Taleb avait accordé un corner inexistant aux Nordistes. Sur l’action qui suivait, l’USLD en profitait pour inscrire l’unique but de la partie. Score final : 1-0. Une défaite frustrante, qui avait marqué les esprits dans les rangs stéphanois et suscité une vive incompréhension.

Taleb à l’origine d’une polémique arbitrale

Cet épisode reste comme l’une des premières grosses polémiques arbitrales de l’ère Dall’Oglio, arrivé quelques semaines plus tôt sur le banc stéphanois. C’était seulement son deuxième revers à la tête de l’équipe, après une défaite inaugurale contre Amiens à Geoffroy-Guichard. Depuis, l’entraîneur a connu deux autres accrocs en L2 (face à Ajaccio et QRM) puis une série beaucoup plus compliquée en Ligue 1 avec dix défaites en quinze rencontres.

Autant dire que le nom de Taleb n’évoque rien de bon du côté du Forez. Dans un match où l’ASSE, actuelle leader du championnat, veut consolider sa place et poursuivre son excellent début de saison, l’annonce de ce corps arbitral a tout d’un signal négatif. Les supporters redoutent forcément que l’histoire ne se répète au pire moment, dans un derby régional qui s’annonce déjà tendu.

ASSEClermont FootLigue 2
#A la une#AVANT-MATCH

