L’heure tourne pour Didier Deschamps et l’Équipe de France. Derrière cette attente, un homme s’avance dans l’ombre : selon L’Équipe, Zinédine Zidane est plus que jamais déterminé à relever le défi tricolore. Cette passation attendue alimente déjà les discussions, tant chez les joueurs majeurs que dans les coulisses de la fédération.

Didier Deschamps, la dernière danse avec les Bleus

En juin 2026, la Coupe du monde aux États-Unis marquera la fin d’une ère. Après treize années couronnées de succès et de stabilité, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur. L’ancien capitaine devenu coach a mené les Bleus vers la gloire mondiale, prouvant sa maîtrise sur le banc comme sur le terrain : 562 matches disputés dans sa carrière, 21 buts, et bien plus encore au palmarès.

Ce dernier rendez-vous planétaire est l’ultime occasion pour Deschamps et ses joueurs de briller ensemble. L’objectif est clair : sortir par la grande porte et laisser un héritage intact à son successeur.

Zidane, le choix naturel pour la succession

Derrière le rideau, l’identité du favori ne fait plus guère de doute. Zinédine Zidane, icône du football français et mondial, s’est lui aussi fixé un cap : prendre le relais et donner une nouvelle impulsion à l’équipe nationale. Depuis son départ du Real Madrid en 2021, il n’a jamais caché son ambition bleue et s’est tenu à l’écart des bancs des clubs, refusant de nombreuses sollicitations pour rester disponible.

Longtemps courtisé ailleurs – on se souvient que d’autres grandes fédérations européennes ont pensé à Zidane – il a toujours fait de la France sa priorité. Son profil fait l’unanimité, tant par ses succès de joueur (689 matches, 125 buts, 142 passes décisives) que par ses triomphes en tant qu’entraîneur.

Un vestiaire déjà séduit par « Zizou »

Au-delà de l’expertise, c’est le symbole qui séduit la jeune génération. Plusieurs joueurs français rêvent de travailler sous les ordres de Zidane. Kylian Mbappé, désormais leader offensif des Bleus et figure du Real Madrid, affiche clairement son enthousiasme à l’idée de collaborer avec “Zizou”.

Le regard aiguisé, le futur sélectionneur scrute déjà les prestations des internationaux lors des grands rendez-vous, bâtissant dans l’ombre le possible futur projet bleu. Cette attente crée un climat de transition. L’aura de Zidane unit le vestiaire, chacun imaginant l’élan que pourrait insuffler l’ancien Ballon d’Or.

La FFF avance prudemment

Malgré cet engouement général, la Fédération française de football, par la voix de Philippe Diallo, préfère la discrétion. Pas question d’accélérer le calendrier ni de parasiter la dernière campagne de Deschamps. Les discussions progressent, certes, mais sans effet d’annonce. Il convient de tourner la page en douceur pour préserver l’harmonie du groupe et préparer idéalement la passation de pouvoirs.

Dans ce contexte, la FFF garde un œil sur d’autres profils, à commencer par Thierry Henry. Néanmoins, Zidane reste devant dans la course, tant la logique de sa nomination s’impose au fil des mois.

Zidane, en pole pour 2026 ?

À l’approche de 2026, toutes les trajectoires pointent vers « Zizou ». Attentif, investi, Zidane s’affirme comme le leader en puissance du prochain cycle bleu. Son expérience, ses succès passés et l’aspiration des joueurs à évoluer sous ses ordres placent la barre très haut.

Le rendez-vous du continent américain sera décisif : après Deschamps, la France du football semble prête à s'offrir une page Zidane pour continuer à rêver plus haut.