OL : à Lyon, le retour d’Aulas au premier plan pose déjà problème
Revue de presse : un Rennais signe à l’OM, départ annoncé de Genesio au LOSC !  

Bruno Genesio (LOSC)
Bastien Aubert
9 septembre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

FC Lorient : Meïté (OM) ne regrette pas son choix

Deux ans après son départ, Bamo Meïté est de retour à Lorient. Prêté par l’OM, le défenseur de 22 ans veut se relancer. « Je ne voulais pas forcément quitter Lorient à l’époque… Je ne regrette pas mon choix, mais j’ai envie de retrouver mon niveau », a-t-il indiqué à Football Club de Marseille.

Stade Rennais : la pépite Diallo rejoint l’OM !

Parti du Stade Rennais cet été, Elies Diallo (2010) s’engage avec l’Olympique de Marseille. Régulièrement aligné avec les U16 la saison passée, il avait été appelé lors de plusieurs rassemblement U15 régionaux. Précisions d’importance : l’inétressé n’a pas été débauché par le club phocéen, il est parti libre et a fait des essais dans plusieurs clubs dont Montpellier.

LOSC : départ programmé pour Genesio ?

Alors que le LOSC réalise un début de saison prometteur, après un été agité mais un mercato finalement bien maîtrisé, Nicolas Vilas estime que Bruno Genesio ne fera pas toute la saison sur le banc des Dogues ! « Bruno Genesio ne terminera pas la saison à Lille. Le mauvais délire a débuté la saison dernière, a clamé le nouveau visage de La Chaîne L’Équipe. Je trouve qu’il a fait preuve de patience. On connaît le management d’Olivier Létang qui aime se prononcer devant les médias à l’issue de chaque défaite, mais on a senti Bruno Genesio agacé. Il a quand même eu ce qu’il voulait sur le mercato. Le LOSC a fait les efforts et on les a soulignés. Et pourtant, le calendrier me fait toujours flipper pour le LOSC. Je ne sais pas s’ils sont capables de jouer sur tous les tableaux. Et puis, je pense que sa patience aura des limites. Il n’a plus 15 ans, Genesio. A un moment, il y aura l’intervention ou le petit mot de trop et la rupture deviendra inévitable. Cela ne veut pas dire que Lille fera une mauvaise saison, mais j’ai beaucoup de mal à imaginer que le mariage puisse se poursuivre une saison de plus. »

Montpellier HSC : Omeragic devrait finalement rester

Sauf offre de dernière minute d’un club turc, Mohamed Toubache-Ter affirme que le défenseur central Becir Omeragic (23 ans) devrait rester à Montpellier. « Le club est très heureux », glisse le spécialiste des transferts sur son compte X.

OGC Nice : Brahimi vers le Brésil ?

Libre de tout contrat depuis sa résiliation avec l’OGC Nice en toute fin de mercato, Billal Brahimi a reçu une juteuse offre du club brésilien où évolue Neymar. Selon L’Équipe, l’international algérien s’est vu proposer un juteux contrat portant sur au moins deux ans (une année supplémentaire en option aurait été évoquée). L’ex-Aiglon a quelques jours pour se décider.

OL : l’avenir scellé avec le Groupama Stadium 

Ce mardi, l’OL a officiellement prolongé son partenariat avec Groupama jusqu’en 2030. « Nous sommes extrêmement honorés de compter Groupama parmi nos partenaires. Leur fidélité et leur confiance confirment notre stratégie de maintenir un lien durable avec notre territoire, avec les grands lyonnais et plus largement tous les supporters du club. Nous savons combien Groupama est engagé à soutenir les projets et les initiatives sportives, culturelles et populaires et nous sommes impatients de poursuivre cette formidable aventure humaine avec les équipes locales », a déclaré Michele Kang, présidente de l’OL.

Mercato : Faivre vers l’Arabie saoudite !

Selon Marc Mechenoua, Romain Faivre va quitter Bournemouth pour s’envoler vers l’Arabie saoudite et Al Taawoun. L’opération s’articule autour d’un prêt avec option d’achat de 10 millions d’euros, permettant au club saoudien de tester l’ancien milieu de l’OL avant un éventuel transfert définitif. Une destination surprenante pour le joueur de 27 ans qui n’entre plus dans les plans des Cherries.

