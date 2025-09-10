Au lendemain de la victoire de l’équipe de France face à l’Islande (2-1), un succès où Kylian Mbappé a de nouveau fait trembler les filets sur pénalty, l’attaquant tricolore a marqué l’actualité d’une sortie médiatique pleine de force et d’émotion. Dans une interview accordée à L’Équipe, le joueur du Real Madrid n’a pas simplement évoqué la performance des Bleus, mais il a offert un regard sincère sur la figure de Zinédine Zidane, alors que le nom de “Zinédine Zidane” bruissait autour de la succession de Didier Deschamps sur le banc français.

Mbappé encense Zidane, figure majeure du football français

Difficile de trouver une personnalité qui fasse autant l’unanimité dans le football hexagonal que Zinédine Zidane. Pour Kylian Mbappé, son aura dépasse largement le cadre du terrain. “C’est Zidane. Personne ne va dire non. Il n’y a que lui qui le peut”, lâche sans détour le buteur, qui n’hésite pas à souligner l’unicité de la trajectoire du champion du monde 1998. “Zidane, par exemple, c’est une histoire qui n’existe qu’une fois. Tu peux juste admirer la grandeur. Personne ne pourra refaire ça, avoir cette image-là.”

Ce sentiment de respect, Mbappé ne l’exprime pas seulement en parole, il l’incarne au fil de son parcours, tout en s’ouvrant à l’hypothèse d’un nouvel avenir pour le banc des Bleus. Son discours met en perspective l’envie de Zinédine Zidane de diriger l’équipe de France, perçue comme le seul destin logique pour ce monument du football national.

Vers une succession de Deschamps ? L’avis tranché de l’attaquant tricolore

Interrogé sur la possible succession de Didier Deschamps, Mbappé affiche une ouverture totale – tout en marquant un profond respect envers Zidane, désigné à ses yeux comme “le seul qui a quasiment tous les droits”. Pour lui, si Zidane devenait le prochain sélectionneur, personne ne trouverait à redire. Mais, fidèle à son esprit de compétition, il ajoute que tout autre bon choix serait aussi le bienvenu tant que la dynamique gagnante perdure.

Ce regard lucide rappelle combien le débat autour de l’avenir de l’équipe de France ne se résume pas à une simple passation, mais à l’incarnation d’un héritage.

“Un passage obligé” : Mbappé sur les critiques envers les grands champions

Loin de se cantonner à la question du coach, Mbappé a aussi livré une réflexion profonde sur la place des grands sportifs français dans la société. Selon lui, la critique fait partie intégrante du parcours de ceux qui marquent l’histoire : “Quand on regarde les sportifs français, et on a la chance d’en avoir des grands, tous ont été massacrés à un moment donné par l’opinion publique. Je pense que c’est un passage obligé, et je n’ai pas de souci avec ça.”