OL : à Lyon, le retour d’Aulas au premier plan pose déjà problème
Les infos du jour : Mbappé se confie, l’OM officialise Pavard, Mandanda prend sa retraite, Labrune sauve sa peau à la LFP

Kylian Mbappé avant d'entrer sur la pelouse pour France-Islande.
Raphaël Nouet
10 septembre 2025

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mercredi 10 septembre.

La grosse info : Mbappé se confie

A l’occasion de la sortie de la nouvelle version de L’Equipe Mag, Kylian Mbappé a donné une longue interview dans laquelle il s’est confié sur tous les sujets. Sa mère, Fayza Lamari, a également fait une révélation.

Mbappé sans filtre : confidences explosives sur le PSG, le Real et ses rêves brisés

Le vibrant hommage de Kylian Mbappé à Zinedine Zidane

26 ans et toujours célibataire ? La réponse de Mbappé surprend !

PSG Mercato : Mbappé a subi de grosses pressions en 2022 pour prolonger !

Mais aussi…

L’Equipe a révélé qu’Al-Hilal avait tenté de recruter Lucas Stassin mais que le club saoudien avait préféré devant les obstacles.

ASSE : Bayal revient sur son départ forcé et glisse une anecdote qui en dit long sur son amour des Verts

ASSE Mercato : un club saoudien a tenté Lucas Stassin mais…

Après vingt ans sur les terrains, dont les trois-quarts passés à l’OM, Steve Mandanda a décidé de prendre sa retraite.

Balerdi, entre solidité et boulette : son match divise avec l’Argentine

Leonardo Balerdi dans la tourmente : la presse argentine ne l’épargne pas !

OM Mercato : Rabiot a quitté Marseille sur un dernier scandale

OM : la première déclaration pleine d’ambition de Benjamin Pavard !

OM : Lorient très diminué vendredi soir ?

OM Mercato : Gouiri a repoussé un géant européen pour rester à Marseille cet été !

OM, Stade Rennais, équipe de France : Mandanda annonce sa retraite !

OM Mercato : l’arrivée de Benjamin Pavard officialisée

La trêve internationale a fait beaucoup de mal au club de la capitale, qui sera diminué pour la réception du RC Lens dimanche.

PSG – RC Lens : Luis Enrique privé de 4 ou 5 titulaires ?

PSG : un nouveau coup dur attendu pour le Classico !

Le nouveau conseil d’administration a été élu et les putschistes contre Labrune en sont pour leurs frais ! Le très contesté président de la LFP triomphe une fois de plus…

OM, RC Lens : McCourt et Oughourlian instrumentalisés par la FFF ?

Ligue 1 : Vincent Labrune vers la sortie ?

Ligue 1 : revers pour l’OM et le RC Lens, Labrune jubile !

Un joueur passé par le FCN, dont l’identité n’a pas filtré, va comparaître prochainement devant un tribunal.

FC Nantes : un ex-Canari devant la justice pour agression homophobe

Le sélectionneur n’a guère apprécié les huées contre l’ancien Marseillais, hier, lors de France-Islande (2-1).

Deschamps monte au créneau après les sifflets contre Rabiot au Parc

L’entraîneur de l’OL devra faire un choix fort pour composer sa défense à Rennes dimanche soir.

OL : Fonseca privé d’un titulaire à Rennes, une grande première se précise

Liverpool cherche à recruter un défenseur central pour pallier le départ très probable du Français au Real.

Real Madrid Mercato : un nouvel élément rapproche Konaté de la Maison Blanche

Lamine Yamal continue de faire l’actualité du FC Barcelone. On apprend ce mercredi qu’il a failli signer au Bayern Munich il y a quelques années !

Lamine Yamal sacré meilleur jeune joueur du monde par le CIES

Messi et le Barça : le soutien inattendu qui pourrait tout changer !

FC Barcelone : avant le Ballon d’Or, une première récompense tombe pour un Blaugrana

Lamine Yamal : pourquoi il a failli signer au Bayern avant de s’imposer au Barça

