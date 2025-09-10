Les infos du jour : Mbappé se confie, l’OM officialise Pavard, Mandanda prend sa retraite, Labrune sauve sa peau à la LFP
Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mercredi 10 septembre.
La grosse info : Mbappé se confie
A l’occasion de la sortie de la nouvelle version de L’Equipe Mag, Kylian Mbappé a donné une longue interview dans laquelle il s’est confié sur tous les sujets. Sa mère, Fayza Lamari, a également fait une révélation.
Mais aussi…
L’Equipe a révélé qu’Al-Hilal avait tenté de recruter Lucas Stassin mais que le club saoudien avait préféré devant les obstacles.
Après vingt ans sur les terrains, dont les trois-quarts passés à l’OM, Steve Mandanda a décidé de prendre sa retraite.
OM Mercato : l’arrivée de Benjamin Pavard officialisée
La trêve internationale a fait beaucoup de mal au club de la capitale, qui sera diminué pour la réception du RC Lens dimanche.
Le nouveau conseil d’administration a été élu et les putschistes contre Labrune en sont pour leurs frais ! Le très contesté président de la LFP triomphe une fois de plus…
Ligue 1 : revers pour l’OM et le RC Lens, Labrune jubile !
Un joueur passé par le FCN, dont l’identité n’a pas filtré, va comparaître prochainement devant un tribunal.
Le sélectionneur n’a guère apprécié les huées contre l’ancien Marseillais, hier, lors de France-Islande (2-1).
L’entraîneur de l’OL devra faire un choix fort pour composer sa défense à Rennes dimanche soir.
Liverpool cherche à recruter un défenseur central pour pallier le départ très probable du Français au Real.
Lamine Yamal continue de faire l’actualité du FC Barcelone. On apprend ce mercredi qu’il a failli signer au Bayern Munich il y a quelques années !
