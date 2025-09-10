Les infos du jour : Mbappé se confie, l’OM officialise Pavard, Mandanda prend sa retraite, Labrune sauve sa peau à la LFP

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mercredi 10 septembre.

La grosse info : Mbappé se confie

A l’occasion de la sortie de la nouvelle version de L’Equipe Mag, Kylian Mbappé a donné une longue interview dans laquelle il s’est confié sur tous les sujets. Sa mère, Fayza Lamari, a également fait une révélation.

Mbappé sans filtre : confidences explosives sur le PSG, le Real et ses rêves brisés

Le vibrant hommage de Kylian Mbappé à Zinedine Zidane

26 ans et toujours célibataire ? La réponse de Mbappé surprend !

PSG Mercato : Mbappé a subi de grosses pressions en 2022 pour prolonger !

Mais aussi…

L’Equipe a révélé qu’Al-Hilal avait tenté de recruter Lucas Stassin mais que le club saoudien avait préféré devant les obstacles.

ASSE : Bayal revient sur son départ forcé et glisse une anecdote qui en dit long sur son amour des Verts

ASSE Mercato : un club saoudien a tenté Lucas Stassin mais…

Après vingt ans sur les terrains, dont les trois-quarts passés à l’OM, Steve Mandanda a décidé de prendre sa retraite.

Balerdi, entre solidité et boulette : son match divise avec l’Argentine

Leonardo Balerdi dans la tourmente : la presse argentine ne l’épargne pas !

OM Mercato : Rabiot a quitté Marseille sur un dernier scandale

OM : la première déclaration pleine d’ambition de Benjamin Pavard !

OM : Lorient très diminué vendredi soir ?

OM Mercato : Gouiri a repoussé un géant européen pour rester à Marseille cet été !

OM, Stade Rennais, équipe de France : Mandanda annonce sa retraite !

OM Mercato : l’arrivée de Benjamin Pavard officialisée

La trêve internationale a fait beaucoup de mal au club de la capitale, qui sera diminué pour la réception du RC Lens dimanche.

PSG – RC Lens : Luis Enrique privé de 4 ou 5 titulaires ?

PSG : un nouveau coup dur attendu pour le Classico !

Le nouveau conseil d’administration a été élu et les putschistes contre Labrune en sont pour leurs frais ! Le très contesté président de la LFP triomphe une fois de plus…

OM, RC Lens : McCourt et Oughourlian instrumentalisés par la FFF ?

Ligue 1 : Vincent Labrune vers la sortie ?

Ligue 1 : revers pour l’OM et le RC Lens, Labrune jubile !

Un joueur passé par le FCN, dont l’identité n’a pas filtré, va comparaître prochainement devant un tribunal.

FC Nantes : un ex-Canari devant la justice pour agression homophobe

Le sélectionneur n’a guère apprécié les huées contre l’ancien Marseillais, hier, lors de France-Islande (2-1).

Deschamps monte au créneau après les sifflets contre Rabiot au Parc

L’entraîneur de l’OL devra faire un choix fort pour composer sa défense à Rennes dimanche soir.

OL : Fonseca privé d’un titulaire à Rennes, une grande première se précise

Liverpool cherche à recruter un défenseur central pour pallier le départ très probable du Français au Real.

Real Madrid Mercato : un nouvel élément rapproche Konaté de la Maison Blanche

Lamine Yamal continue de faire l’actualité du FC Barcelone. On apprend ce mercredi qu’il a failli signer au Bayern Munich il y a quelques années !

Lamine Yamal sacré meilleur jeune joueur du monde par le CIES

Messi et le Barça : le soutien inattendu qui pourrait tout changer !

FC Barcelone : avant le Ballon d’Or, une première récompense tombe pour un Blaugrana

Lamine Yamal : pourquoi il a failli signer au Bayern avant de s’imposer au Barça