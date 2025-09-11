FC Nantes : Castro parle du mercato, de l’OGC Nice et peste contre la blessure de Guirassy

En conférence de presse, l’entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, a regretté la blessure de son jeune ailier gauche Herba Guirassy avec la sélection Espoirs.

Contrarié par la blessure de Guirassy

« Herba Guirassy est blessé, alors qu’il était en sélection. On avait dit qu’il ne pouvait pas jouer. Ca nous fait beaucoup de mal, encore plus pour notre joueur. »

Satisfait du mercato

« Le mercato est terminé, c’est mieux pour nous et pour notre tête. Avec nos moyens financiers, c’est un très bon mercato. »

Il craint l’OGC Nice

« C’est un bon adversaire, avec pas mal de qualités individuelles. Une équipe qui joue comme son entraineur le souhaite. On a intérêt d’être à 100% pour aller jouer là-bas. »

Par ailleurs, interrogé sur les mauvaises performances de Nicolas Cozza dans le couloir gauche de la défense depuis le début de saison, le technicien a avancé les noms de Fabien Centonze, Louis Leroux et Tylel Tati pour le remplacer.